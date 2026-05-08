Javier Milei en Acción: Interpelación a Adorni y Tensión en La Libertad Avanza

Una alarmante situación sanitaria se ha desatado en Argentina tras el fallecimiento de un hombre neerlandés en un crucero. Su esposa, con síntomas similares, ha desencadenado una investigación que involucra a más de 80 pasajeros y la amenaza del hantavirus.

El brote de hantavirus se originó en un crucero, donde una pareja de turistas neerlandeses realizó un extenso recorrido por Argentina y sus vecinos. El hombre falleció a bordo el 11 de abril y su esposa descendió del barco el 24 de ese mismo mes, dirigiéndose a Sudáfrica. Sin embargo, en el trayecto, comenzó a mostrar síntomas preocupantes y murió días después en un hospital de Johannesburgo.

Investigación en curso y casos confirmados

Desde la aparición de este trágico evento, las autoridades comenzaron una exhaustiva investigación que ha derivado en cinco casos confirmados y varios sospechosos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado la cepa Andes, que ha mostrado la capacidad de contagio entre personas en América Latina.

Monitoreo de pasajeros y evacuaciones sanitarias

La OMS trabaja en el rastreo de los pasajeros que compartieron el vuelo desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, con el objetivo de identificar contactos estrechos. Paralelamente, se ha activado un operativo sanitario en torno al crucero, del que han sido evacuados tres pacientes en las últimas horas. Dos de estos presentaban síntomas, mientras que uno fue considerado contacto estrecho.

Medidas de alerta y recomendaciones de la OMS

Aunque a bordo del crucero no se han reportado nuevos casos sintomáticos hasta el momento, los pasajeros permanecen bajo constante monitoreo médico. En este contexto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, ha instado a Argentina y Estados Unidos a reconsiderar su participación en el organismo, señalando que la universalidad en la seguridad sanitaria es fundamental, ya que “los virus no respetan fronteras ni políticas”.