Samahara Lobatón revela la razón detrás de su enemistad con Rodrigo González: ‘Siempre cobro por mis entrevistas’

La influencer Samahara Lobatón ha encendido el debate en ‘La Granja VIP’ al revelar que el programa ‘Amor y Fuego’ la critica por cobrar por sus entrevistas. En declaraciones contundentes, lanzó un dardo directo hacia el conductor Rodrigo González, afirmando que lo odia.

Revelaciones explosivas en ‘La Granja VIP’

Durante una charla con sus compañeros del Team Víboras, Samahara expuso cómo el programa ‘Amor y Fuego’ comenzó a arremeter contra ella tras enterarse de que cobra por sus apariciones en entrevistas. “Rodrigo me odia, me detesta con su vida”, confesó sin tapujos.

15 mil soles que cambiaron las reglas del juego

La hija de Melissa Klug narró una experiencia en la que el equipo de ‘Amor y Fuego’ acordó compensarla con 15 mil soles por una entrevista. Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando, un día antes de la cita, le comunicaron que ya tenían el dinero y que debía regresar urgentemente desde Asia.

“Después de eso no les volví a dar ni una sola entrevista, ni siquiera con micrófono”, reveló Samahara, indicando que su negativa a participar en futuros acuerdos provocó el inicio de las críticas en el programa.

Un ciclo interminable de ataques

Samahara aseguró que cuando enfrentó un problema personal, recibió otra oferta por la misma suma para una entrevista, pero también decidió rechazarla. “¿Qué chu*** voy a ir por 15 mil soles para que pasado mañana se olviden y me hagan mier**?”, se preguntó, dejando claro que prefiere no lucra con su vida personal.

Las reacciones de sus compañeros

Las aseveraciones de Lobatón llevaron a sus compañeros a reflexionar sobre el tema de los pagos por entrevistas en la televisión. Renato Rossini Jr. comentó que, por su parte, los ingresos por entrevistas no son altos: “Los bolos que he cobrado han sido bien misios… no soy caro, mil soles”, dijo. Mientras que Pablo Heredia expresó que a veces ha asistido a entrevistas sin muchas ganas, presionado por bajos pagos.

Desafíos en ‘La Granja VIP’

Las fuertes declaraciones de Samahara llegan en un momento crítico, ya que está nominada para la eliminación en ‘La Granja VIP’. Junto a Pablo Heredia, Shirley Arica y Mónica Torres, su futuro en el programa está en manos del público, ya que uno de ellos tendrá la oportunidad de salvarse en la próxima gala.

Un cambio en la conducción del programa

Además, ‘La Granja VIP’ atraviesa cambios significativos, con la incorporación de Adolfo Aguilar como nuevo conductor, junto a Ethel Pozo, tras la salida de Yaco Eskenazi. A partir del 18 de mayo, las galas se emitirán de 7:00 a 8:30 p.m., lo que promete traer nuevas dinámicas a la competencia.

Hasta el momento, ni Rodrigo González ni el equipo de ‘Amor y Fuego’ han respondido oficialmente a las acusaciones realizadas por Samahara Lobatón.