Industria registra un crecimiento del 5% en marzo, según INDEC

Después de una larga racha de caídas, la industria argentina finalmente marca un repunte en su producción. Este cambio se traduce en optimismo, aunque las cifras aún reflejan desafíos significativos en sectores clave.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI) ha registrado un aumento del 5% en comparación interanual, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Sin embargo, a pesar de este avance, el acumulado del primer trimestre de 2026 indica una caída del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Un Análisis Diferenciado: Sectores en Alza y en Caída

En marzo de 2026, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera creciente se destacaron, mostrando incrementos significativos. Por ejemplo, el sector de “Alimentos y Bebidas” creció un 7,9%, mientras que “Sustancias y Productos Químicos” experimentó un notable aumento del 15,9%.

Los Sectores que Se Resienten

Sin embargo, no todo es positivo. Se observan descensos considerables en las áreas de “Industrias Metálicas Básicas” (-10,1%) y “Productos Textiles” (-23,3%). Además, la situación en el sector textil es alarmante, con una pérdida de alrededor de 1.400 puestos de trabajo mensuales, según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

La Crisis en el Sector Textil

La actividad textil se ha visto seriamente afectada, con una caída interanual del 33,2% en febrero, lo que representa el peor rendimiento registrado en ese mes. Esta situación se agrava debido a la contracción del consumo interno y la competencia de importaciones.

Capacidad Instalada en Niveles Críticos

La utilización de la capacidad instalada en el sector textil se mantiene alarmantemente baja, alcanzando solo un 40%, lo que muestra una diferencia significativa con el promedio industrial del 54,6%.

Perspectivas Futuras: Esperanzas de Estabilización

A pesar de los respiros en algunos sectores, los expertos son cautelosos. Desde el CEPEC, afirman que se comienza a evidenciar una estabilización en áreas relacionadas con el consumo masivo y la energía. No obstante, aún hay debilidad en sectores vinculados al mercado interno.

Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso, señala que aunque el repunte es alentador, debe considerarse la baja en la base de comparación; las inundaciones en Bahía Blanca en 2025 impactaron negativamente en la producción petroquímica. Esto sugiere que la recuperación industrial podría ser más lenta de lo esperado.