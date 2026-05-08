Video: Rusia ataca un barrio residencial en Járkov mientras aumentan los ataques con drones

En la mañana del jueves, un ataque aéreo en el distrito Novobavarskyi de Kharkiv dejó a nueve personas heridas, incluyendo una niña de siete años y una adolescente de 15. Este nuevo episodio de violencia, confirmado por el alcalde Ihor Terekhov, causó daños en ocho viviendas y provocó un incendio que destruyó un vehículo civil.

El ataque forma parte de una ofensiva más amplia, que incluyó el lanzamiento de 102 drones desde diferentes áreas, incluidas las regiones ocupadas de Crimea. A pesar de que las defensas aéreas de Ucrania lograron derribar 97 de estos drones, el impacto de ocho de ellos se sintió en seis localidades del país.

Impacto en Sumy y los efectos del conflicto

En otro incidente separado en la ciudad de Sumy, un ataque a un jardín de infantes dejó un saldo de dos empleados fallecidos, aunque afortunadamente no había niños presentes en el momento del ataque.

Escalación de ataques a pesar de las treguas

Estos recientes bombardeos se producen a pesar de un cese de fuego unilateral declarado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 6 de mayo, así como un anuncio de tregua por parte de Moscú para los días 8 y 9 de mayo. Sin embargo, Rusia ha amenazado con represalias masivas en el centro de Kyiv si se interrumpe su celebración del Día de la Victoria, mientras mantiene un enfoque constante en ciudades como Dnipro y Zaporijia.

Kharkiv: un objetivo estratégico

La ciudad de Kharkiv, situada cerca de la frontera rusa, continúa siendo un objetivo estratégico principal, sufriendo daños recurrentes en su infraestructura a lo largo de 2026.

Desafíos de la defensa aérea ucraniana

A pesar de que las tasas de interceptación de drones estilo Shahed alcanzaron el 90.25% en marzo, estos ataques residenciales siguen causando graves pérdidas humanitarias para la población civil.