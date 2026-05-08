Guerra en Oriente Medio frenará el crecimiento económico en África, advierte el FMI

La reciente escalada de precios a nivel global, impulsada por el conflicto en el Medio Oriente, está generando un nuevo escenario económico. Un informe del FMI revela que esta crisis afecta la estabilidad financiera en África subsahariana, generando preocupación sobre la capacidad de recuperación de la región.

Costos que Aumentan en Todos los Sectores

Desde los alimentos hasta los combustibles, el aumento de precios se siente con fuerza en el continente. El informe del FMI destaca que se prevé un crecimiento regional del 4.3%, una leve desaceleración, mientras que la inflación promedio podría alcanzar el 5.0% para finales de 2026.

Un Estancamiento en Medio de la Recuperación

El ajuste en las proyecciones llega en un momento en que muchas economías de la región estaban comenzando a reactivarse. En 2025, se registró el crecimiento más acelerado en una década con una tasa del 4.5%, impulsado por la reducción de desbalances macroeconómicos y un aumento en la inversión.

Paises como Benín, Costa de Marfil, Etiopía y Ruanda lideraron este crecimiento, superando el 6% y exhibiendo una disminución en la tasa de inflación, que se ubicó alrededor del 3.5%. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio ha puesto un freno a esta tendencia positiva, según Montford Mlachila, director adjunto del FMI para África.

Alimentación: Una Crisis en Puerta

El informe también advierte que un incremento del 20% en los precios internacionales de los alimentos podría empujar a 20 millones de personas a la inseguridad alimentaria en África. Este fenómeno podría afectar especialmente a los países importadores de petróleo y a aquellos que ya enfrentan dificultades económicas.

Mlachila destacó que las naciones con altos niveles de inflación y reservas internacionales bajas son las más vulnerables ante estos desafíos.

Cortes Históricos en Ayuda Internacional

En el ámbito de la asistencia, África subsahariana, que históricamente ha sido la mayor receptora de ayuda, sufrió recortes estimados entre 4 y 7 mil millones de dólares en 2025, con una reducción del 16-28% en la ayuda bilateral. Estos recortes impactan más a los países de bajos ingresos y aquellos en situaciones de conflicto.

Apoyo y Resiliencia Económica

Con el objetivo de mitigar los efectos de estos efectos, el FMI está implementando políticas para mejorar la resiliencia de los países. Mlachila subrayó la importancia de la asistencia financiera para ayudar a las naciones a adaptarse a estos choques. Además, instó a los gobiernos a proporcionar apoyo directo a sus ciudadanos, como transferencias en efectivo.

Una Mirada al Futuro

Mlachila también abordó las preocupaciones sobre las políticas fiscales y monetarias sugeridas por el FMI, asegurando que la presencia del Fondo puede ser un catalizador para atraer apoyo adicional de otros organismos de desarrollo. Este respaldo es vital para fortalecer la capacidad de respuesta de los países frente a desafíos económicos severos.