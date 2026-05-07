Southern Poverty Law Center se declara no culpable en caso federal de fraude en Alabama

En un giro inesperado, el Southern Poverty Law Center (SPLC) se declaró no culpable de las acusaciones que lo señalan por fraude y conspiración para lavar fondos, generando un intenso debate en el ámbito de los derechos civiles.

Detalles de la Acusación

El SPLC enfrenta una acusación de 11 cargos, presentada el mes pasado, en la que se sostiene que la organización utilizó improperiamente fondos relacionados con un programa que subvencionaba informantes para monitorear grupos extremistas de derecha. Cabe destacar que este programa ya no está en funcionamiento.

Respuesta del SPLC a las Acusaciones

Bryan Fair, presidente interino y CEO del SPLC, defendió la integridad de la organización, afirmando que las acusaciones son «provablemente incorrectas» y fundamentadas en «hechos inexactos y una mala aplicación de la ley». Añadió que el programa de informantes logró prevenir amenazas y ataques, y que la información recopilada fue crucial para debilitar las actividades de grupos extremistas.

Opiniones de Expertos Legales

Voces autorizadas en el ámbito legal han calificado el caso como débil. A pesar de esto, personalidades como Donald Trump han utilizado las acusaciones para cuestionar la credibilidad del SPLC y sembrar dudas sobre la amenaza del extremismo de derecha.

Alega Malversación de Fondos

Los fiscales sostienen que entre 2014 y 2023, el SPLC habría desviado más de 3 millones de dólares a informantes dentro de grupos extremistas. Aseguran que la organización engañó a donantes afirmando que sus contribuciones eran para desmantelar estos grupos violentos, mientras que, supuestamente, los fondos se usaron para satisfacer a líderes de dichos grupos. También se afirma que el SPLC mintió a entidades bancarias sobre la propiedad de ciertas entidades.

Cabeza de la Controversia

Andrew Tessman, un exfiscal federal que trató casos de fraude financiero, calificó la decisión de acusar a una entidad corporativa como «muy extraña», y se mostró escéptico respecto a la capacidad del gobierno para demostrar su caso en un juicio.

Contexto Político y Social

Esta investigación se lleva a cabo en un clima donde la administración Trump se ha comprometido a investigar organizaciones sin fines de lucro que no se alinean con sus prioridades. Grupos conservadores han criticado durante mucho tiempo al SPLC por su tendencia a clasificar a ciertos grupos de derecha como «grupos de odio».