Yocelyn “La Yoko” Balboa triunfa espectacularmente en Tailandia

La campeona argentina de kick boxing, Yocelyn "La Yoko" Balboa, deslumbró en su estreno en Muay Thai al vencer por KO a la peleadora china Wang Chaiyu en un emocionante combate.

La destacada competidora oriunda de Comodoro Rivadavia, Yocelyn «La Yoko» Balboa, conquistó el ring tailandés el pasado jueves 7 de mayo, logrando una victoria contundente por KO en el tercer round contra la luchadora local Wang Chaiyu. Esta pelea marcó el debut de Balboa en el estilo Muay Thai, y tuvo lugar en un estadio lleno de espectadores que alentaban fervientemente a su oponente.

Un Combate Dominante desde el Inicio

Desde el primer asalto, «La Yoko» mostró su dominio sobre el cuadrilátero. Aunque el segundo round fue el más reñido, Balboa mantuvo una leve ventaja en las tarjetas gracias a sus potentes combinaciones de golpes y patadas. Su estrategia de usar frontales y low kicks, tanto internos como externos, le permitió desestabilizar a su rival.

El Momento Decisivo

En el tercer round, con ambas peleadoras sintiendo el desgaste físico, Balboa ejecutó un giro de talón que dejó a Wang Chaiyu en el suelo tras un golpe certero en la zona intercostal. A pesar del conteo del árbitro, la luchadora china no pudo recuperarse de los fuertes impactos que la llevaron a la lona. Así, Balboa aseguró su primera victoria en Tailandia.

Una Experiencia Inolvidable

Emocionada por su debut, Balboa expresó: «Era un sueño hecho realidad. El estadio estaba repleto y sentí la energía del público. En el tercer round, ella buscaba animar a la gente y yo respondí con determinación”.

Preparación y Futuro Prometedor

La campeona, entrenada por el excampeón mundial Cristian Bosch, ha estado trabajando arduamente desde su llegada a Tailandia. «Me dieron la oportunidad de pelear a tan solo una semana y media de haber llegado. Esto me abre puertas a eventos aún más importantes”, afirmó Balboa, quien se muestra optimista sobre su futuro en el deporte.

Un Palmarés Imponente

La trayectoria de Yocelyn es notable. En noviembre de 2024, se consagró campeona mundial en Alicante, España, logrando seis medallas de oro en distintas modalidades de kick boxing. Su versatilidad y dedicación se reflejan en cada victoria, lo que la posiciona como una de las figuras más relevantes del deporte argentino.

Yocelyn Balboa junto a Cristian Bosch y la campeona mundial Florencia Greco.

Su reciente éxito en el ring no solo refleja su talento natural, sino también el trabajo en equipo y la dedicación de sus alumnos, quienes son fundamentales en su camino hacia la cima del deporte. “Estoy agradecida por todo el apoyo que he recibido, mi equipo y mis alumnos son un pilar fundamental en mi vida”, concluyó.