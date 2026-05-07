Últimas Noticias sobre Hantavirus: Brote en el Crucero MV Hondius Llega a Canarias – OMS Confirma 5 Casos Oficiales y Posibles Nuevos Infecciones

Situación Crítica en el Crucero MV Hondius: Brote de Hantavirus con Tres Muertes Confirmadas

Se desata la alarma sanitaria tras un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se dirige hacia las Islas Canarias con varios contagiados y tres víctimas fatales.

Brote de Hantavirus en el Crucero MV Hondius El crucero MV Hondius está en el centro de la atención internacional debido a un brote de hantavirus que ha cobrado la vida de tres personas y ha dejado varios contagios confirmados. La embarcación, que fue estabilizada frente a Cabo Verde, se dirige ahora hacia las Islas Canarias para facilitar la evacuación de los pasajeros.

Respuesta del Gobierno Español y la OMS La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado que Canarias reciba al crucero en virtud del derecho internacional y por razones humanitarias, ya que es la ubicación más cercana con capacidades adecuadas para manejar la situación. Se prevé que el buque llegue a Granadilla de Abona el próximo domingo.

Contagios Confirmados y Llamado a la Calma Hasta el momento, se han confirmado cinco casos de contagio, vinculados a la cepa de los Andes, que es transmisible entre humanos. No obstante, los expertos han asegurado que el riesgo de una epidemia generalizada es «muy bajo», instando a la población a mantener la tranquilidad.

Medidas Sanitarias en Canarias El sindicato Coordinadora de Puertos de Canarias ha expresado su apoyo a la llegada del MV Hondius, pidiendo garantías sanitarias y la implementación de estrictas medidas de seguridad, rechazando cualquier intento de paralización en los puertos. La entidad exigió además el uso de Equipos de Protección Individual para el personal a cargo de la situación.

Protocolo Sanitario para Pasajeros Las autoridades sanitarias de Texas están monitoreando a dos pasajeros que viajaron en el crucero, quienes regresaron antes de que se identificara el brote. Ambos están sin síntomas, pero estarán bajo vigilancia, alineándose con las medidas adoptadas en otros estados de EE. UU.

Declaraciones Políticas y Coordinación El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comunicó con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para coordinar esfuerzos ante la crisis y disminuir la tensión política provocada por la llegada del crucero. Este diálogo busca garantizar una mejor gestión de la emergencia sanitaria.

El Rol del Ratón Colilargo en el Contagio El principal transmisor del hantavirus en esta situación es el Oligoryzomys longicaudatus, conocido como el ratón colilargo, que habita en Chile y Argentina. Este pequeño roedor es un vector importante a considerar en el estudio del brote.

Francia y el Estado de Salud de sus Ciudadanos El Gobierno francés ha comunicado que los cinco ciudadanos a bordo del MV Hondius están estables y no presentan síntomas preocupantes, aunque continúan siendo monitoreados. Se están preparando medidas para garantizar la salud de los franceses involucrados.