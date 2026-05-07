El contratista de Manuel Adorni responde a las críticas de Javier Milei: ‘Siento tristeza y dolor’

La reciente disputa entre el contratista Matías Tabar y el presidente Javier Milei ha generado un revuelo mediático que ilumina las sombras de la política argentina. Tabar, responsable de las reformas en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha decidido dar la cara tras las acusaciones lanzadas en su contra.

Un Contratista en el Ojo de la Tormenta

Matías Tabar, encargado de las refacciones en la residencia de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, rompió el silencio en una red social luego de que Javier Milei lo señalara como un «mentiroso» y un «kirchnerista» en una entrevista reciente. En su publicación, expresó: «Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación cuando aposté por un país distinto».

Las Declaraciones que Desataron la Controversia

La polémica estalló tras la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, donde detalló los costos de las reformas en la casa de Adorni, incluyendo un proyecto aparentemente ostentoso: una «cascada» en la piscina. Esto llevó a Milei a cuestionar la veracidad de las afirmaciones de Tabar, restándoles importancia y descalificándolo públicamente.

Reacciones en Redes Sociales

Tabar, visiblemente afectado por las palabras de Milei, se defendió: «Catalogarme de militante K y de prontuario dudoso es muy grave. ¡Viva la Patria!» Además, clarificó su posición política afirmando que ha votado a Milei en 2023, desafiando así la narrativa de su oposición a la administración actual.

Más Allá de las Acusaciones

El conflicto no se limita a la mera defensa personal de Tabar. El contratista hizo frente a rumores sobre sus conexiones familiares, específicamente sobre su esposa, Laura Passarella, y su vínculo con figuras influyentes en medios de comunicación. Esta dinámica revela no solo las tensiones políticas, sino también la complejidad de los lazos personales en el ámbito público.

Un Testimonio Cargado de Revelaciones

Durante su declaración, Tabar reveló que Adorni pagó 245,000 dólares en efectivo por la obra, un monto que podría desencadenar repercusiones legales si no coincide con la documentación presentada. Además, describió interacciones previas con Adorni, sugiriendo que hubo un intento de mantener un diálogo abierto antes de llegar a la justicia.

El Futuro del Jefe de Gabinete

Los recientes acontecimientos han puesto bajo la lupa la permanencia de Adorni en su cargo. Patricia Bullrich, en entrevista, instó a la transparencia, sugiriendo que la pronta entrega de su declaración jurada es crucial para aclarar la situación. En contraste, Milei ha defendido con fervor a su colaborador, minimizando las acusaciones y asegurando que Adorni está listo para presentar su versión de los hechos.

La controversia sigue presente en el ambiente político argentino, donde cada palabra y cada acción cuentan. La expectación crece mientras los seguidores y detractores del gobierno observan atentamente cómo se desarrollará este nuevo capítulo en la política nacional.