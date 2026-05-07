Córdoba aspira a ser un centro aeronáutico clave en la región

Un nuevo capítulo en el sector aeronáutico argentino comienza con la alianza entre Condor Aviation Services y la Fábrica Argentina de Aviones, destinada a transformar los servicios de mantenimiento aeronáutico.

Un Acuerdo Innovador para la Industria Aeronáutica

El pasado 7 de mayo, en la ciudad de Córdoba, se firmó un acuerdo entre Condor Aviation Services (CAS) y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Este innovador proyecto tiene como objetivo crear un nuevo modelo de mantenimiento aeronáutico comercial en el país, priorizando la eficiencia, flexibilidad y competitividad.

Un Enfoque Efectivo y Moderno

A diferencia de los modelos convencionales, el nuevo esquema se basará en metodologías de gestión desarrolladas por Condor, diseñadas para optimizar recursos, acelerar tiempos de operación y adaptarse mejor a las exigencias del mercado.

Infraestructura y Capacidad Técnica al Servicio del Proyecto

FAdeA jugará un papel central como plataforma industrial, proporcionando sus instalaciones y capacidades técnicas para llevar a cabo operaciones tanto en su planta en Córdoba como en diferentes aeropuertos del país donde opera Condor.

Servicios Especializados y Certificaciones Reconocidas

Esta alianza permitirá ofrecer una amplia gama de servicios, incluyendo mantenimiento de línea y base, reparaciones estructurales y atención a aeronaves Airbus A320 y Boeing 737. Además, contará con certificaciones internacionales, como la FAA de Estados Unidos y EASA de Europa, así como habilitaciones de organismos de Brasil, Chile, Ecuador y Colombia.

Transformación y Sostenibilidad en el Sector

Julio Manco, presidente de FAdeA, destacó que la colaboración tiene como meta dinamizar el uso de las capacidades industriales y fomentar un enfoque hacia modelos más sostenibles y eficientes. Por su parte, Fernando Roché, presidente de Condor, aseguró que este acuerdo permitirá ofrecer una propuesta más ágil y competitiva para el mercado regional.

Un Nuevo Paradigma en el Mantenimiento Aeronáutico

Este convenio marca un cambio significativo en la industria, moviéndose de una visión centrada solo en la infraestructura hacia una gestión especializada y enfocada en el cliente. La combinación de experticia y tecnología promete llevar los estándares de mantenimiento aeronáutico en Argentina a un nuevo nivel.