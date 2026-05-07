Trágica pérdida: Nadya Evelyn Camus, la supervisora de tránsito atropellada en Guaymallén

Una agente de tránsito del municipio mendocino de Guaymallén ha fallecido tras una dolorosa lucha de diez días después de haber sido atropellada por un camión mientras colaboraba en un operativo por un accidente de tráfico.

La historia de Nadya Camus

Nadya Evelyn Camus, de 35 años, trabajaba en la Municipalidad de Guaymallén desde 2014. Durante su trayectoria profesional, se destacó en el área de accidentología, alcanzando el puesto de supervisora.

El trágico accidente

El lunes 27 de abril, Camus estaba atendiendo un accidente en cadena en el Acceso Sur, cerca de calle Lamadrid, cuando un camión la atropelló. A esa hora, ella y su compañero estaban en la escena del siniestro, con un vehículo municipal detenido para regular el tráfico tras el choque que había ocurrido momentos antes.

El atropello y las consecuencias

Pese a que la zona estaba debidamente señalizada con conos, un camión Iveco 380 impactó primero contra estas marcas y luego chocó contra el móvil de Tránsito, causándole lesiones a los dos inspectores y a un automovilista presente. La fuerza del golpe provocó que la camioneta municipal se desbarrancara.

Intervención médica

Ambos inspectores fueron trasladados al hospital Santa Isabel de Hungría, donde se les diagnosticó politraumatismos debido al accidente. A medida que transcurrieron los días, el estado de Camus se deterioró, y finalmente, falleció el miércoles por la mañana a causa de sus heridas.

Investigación en curso

El camión involucrado detuvo su marcha a unos dos kilómetros del lugar del accidente. El conductor alegó haber visto los conos de señalización, pero no notó la presencia de los agentes de tránsito, y manifestó no haber podido frenar a tiempo. Tras el incidente, se le realizó un test de alcoholemia que resultó negativo.

Siguiendo las órdenes del ayudante fiscal presente, el conductor fue aprehendido y puesto a disposición de la Oficina Fiscal. Además, se solicitó la intervención de la Policía Científica para llevar a cabo las pruebas periciales sobre los vehículos implicados en la tragedia.