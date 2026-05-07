Wall Street discute si los bonos del Tesoro a 30 años alcanzarán el 5%

A medida que la guerra en Medio Oriente influye en la economía, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. están alcanzando niveles que generan preocupación. Analistas discuten las implicancias de esta tendencia en los mercados globales.

En el escenario actual de Wall Street, el foco no se centra solo en los altibajos del petróleo ni en la burbuja tecnológica, sino en la posible tendencia de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años, que están superando el 5%. Este nivel, que no se veía desde hace dos décadas, despierta inquietudes sobre el futuro de los costos de endeudamiento.

El Efecto de la Crisis Petrolera

El aumento en los rendimientos es impulsado por el miedo a un aumento de los precios al consumidor, exacerbado por la guerra de EE.UU. contra Irán. Además, la combinación de un déficit presupuestario en aumento y una emisión de bonos que ha llevado la deuda pública a más del 100% del PIB están fomentando este clima de incertidumbre.

Apostando por el Incremento de Tasas

Los analistas prevén que la Reserva Federal, liderada por Kevin Warsh, podría optar por aumentar las tasas de interés, a pesar de las presiones políticas para que se implemente una reducción. Este entorno podría romper la tendencia de baja endeudamiento que ha caracterizado los últimos años, encareciendo créditos y préstamos.

Gennadiy Goldberg, experto en estrategias de tasas de interés, advierte que un rendimiento del 5% podría reavivar las preocupaciones sobre el futuro de las políticas económicas.

Repercusiones Globales

Los rendimientos elevados en EE. UU. pueden impactar negativamente en la economía global, generando aumentos en los costos de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos empresariales. Esto podría ralentizar el crecimiento y así desestabilizar la recuperación post-pandemia.

A pesar de las expectativas de una posible recesión, la economía ha demostrado una sorprendente resiliencia, desafiando las proyecciones de un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

La Inflación y su Influencia

Desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente, la tasa de equilibrio a 10 años en EE. UU. ha aumentado, reflejando las expectativas inflacionarias de los inversores, mientras los precios del crudo Brent han saltado un 40%.

El cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de precios del petróleo han llevado a los analistas a considerar que es probable que los bancos centrales de EE.UU. y Europa deban aumentar las tasas de interés para contener los efectos inflacionarios.

Apuestas en el Mercado de Bonos

Recientemente, ha habido un cambio en las proyecciones para las tasas de interés de la Reserva Federal, con un incremento en la probabilidad de una subida en lugar de una reducción. A pesar de una leve caída en los rendimientos el miércoles, por iniciativas de paz en Medio Oriente, los inversores permanecen cautelosos.

Expertos concluyen que, independientemente de la resolución del conflicto, el impacto inicial en los mercados puede ser efímero. Las expectativas de normalización en la producción petrolera y el alivio a los precios tardarán tiempo en materializarse.