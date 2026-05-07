Javier Milei promete un ‘súper RIGI’ con aún más beneficios

Javier Milei Anuncia un Nuevo Régimen de Incentivos para Impulsar la Economía Argentina

El presidente Javier Milei informó sobre un innovador plan de incentivos conocido como «Súper RIGI», que promete atraer nuevas inversiones y dinamizar sectores productivos hasta ahora inexplorados en el país.

Durante un mensaje en su cuenta de X, Milei utilizó una impactante metáfora para presentar esta propuesta: «No puedo permitirme un B2 Spirit, así que lanzaré una MEGA BOMBA desde el avión presidencial», expresando así el potencial transformador de la nueva legislación. El mandatario confirmó que el próximo paso será enviar esta ley al Congreso.

Milei, quien se encuentra en viaje desde los Estados Unidos, tiene prevista su llegada a Argentina alrededor de las 13:30 horas, un regreso que podría marcar el inicio de una nueva era para la economía nacional.

Objetivos del Nuevo Régimen de Incentivos

El «Súper RIGI» tiene como meta facilitar la creación de empresas en sectores dinámicos, generando así nuevos puestos de trabajo y respondiendo a las demandas productivas actuales. «Este esquema permitirá la creación de nuevos negocios que satisfagan las necesidades de sectores en crecimiento», afirmó el presidente.

Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado detalles específicos sobre el proyecto, como los sectores que se beneficiarán ni los montos mínimos de inversión requeridos. Sin embargo, esta iniciativa representa un firme compromiso por parte del Ejecutivo en el uso de incentivos fiscales para captar inversiones privadas.

Comprendiendo el RIGI Actual

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por la Ley Bases N° 27.742, se enfoca en atraer inversiones a sectores como la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería y tecnología. El objetivo es fomentar tanto la inversión nacional como la extranjera, generar empleo y reforzar la competitividad.

De acuerdo con datos de Cancillería, este régimen está dirigido a proyectos que superen los US$ 200 millones en inversiones, ofreciendo beneficios fiscales y aduaneros. A mediados de abril, se reportó que diez proyectos ya habían sido aprobados, sumando un total de US$ 25.479 millones en inversiones comprometidas.

Beneficios del RIGI Actual

Los actuales incentivos del RIGI incluyen la reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, amortización acelerada, y la capacidad de cancelar IVA de inversiones con certificados de crédito fiscal. Adicionalmente, los proyectos cuentan con estabilidad normativa en temas tributarios y aduaneros por un período de 30 años, protegiendo así a los inversores de cambios legislativos adversos.

El sector de la minería ha sido el principal beneficiario de este régimen, siendo el foco de numerosos anuncios de inversión hasta la fecha.