OMS insta a Argentina y EE. UU. a repensar su salida por brote de hantavirus

Hantavirus: La OMS Llama a la Reflexión a Argentina y Estados Unidos Tras Brote en Crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a Estados Unidos y Argentina a reconsiderar su salida del organismo en el contexto del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

El Brote de Hantavirus en el Crucero

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por el brote de hantavirus que ha cobrando vidas durante su recorrido desde Ushuaia. La situación se ha vuelto crítica, con al menos tres fallecimientos y varios contagios a bordo del barco.

Coordinación Internacional y Reacciones

Ghebreyesus enfatizó la crucial importancia de la cooperación internacional en matters de salud pública. «Los virus no respetan fronteras ni políticas», señaló en una conferencia de prensa sobre la situación actual del hantavirus.

Acciones de la OMS

La OMS ha tomado la delantera en la gestión del brote, activa en el monitoreo, las evacuaciones médicas y el rastreo de contactos entre los pasajeros y tripulantes, que representan más de 20 nacionalidades diferentes.

Preocupaciones Locales y Globales

A pesar de la decisión argentina de salir de la OMS, el Gobierno sigue colaborando en la emergencia sanitaria. Este brote es alarmante, ya que la cepa identificada, Andes Sur, es la única variante de hantavirus con capacidad documentada de transmisión entre humanos.

Orígenes del Contagio

Las sospechas apuntan a que el primer contagio ocurrió en Sudamérica antes de embarcar, posiblemente durante un tour por Argentina y Chile realizado por una pareja neerlandesa, que lamentablemente falleció. Se cree que desde allí, el virus se propagó a lo largo del crucero, lo que activó planes de salud internacional y cuarentenas urgentes.

El Horizonte de Salud Pública

La OMS continúa alertando a la comunidad internacional, compartiendo información crítica sobre virus emergentes y organizando respuestas conjuntas. Este brote ilustra cómo una infección regional puede convertirse rápidamente en un asunto global.

Aunque la OMS ha calificado el riesgo global de «bajo» y no ha declarado una amenaza pandémica, el incidente reabre el debate sobre los efectos de los recortes presupuestarios en la salud pública frente a la proliferación de enfermedades emergentes.

Reacciones de la Compañía de Cruceros

Oceanwide Expeditions, operador del MV Hondius, informó que treinta pasajeros abandonaron el crucero en la isla británica de Santa Elena. La empresa trabaja intensamente para identificar a todos los pasajeros y tripulantes que realizaron la travesía desde el 20 de marzo, en coordinación con la OMS.