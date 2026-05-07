Hombre se declarará culpable del ataque con cócteles Molotov a manifestantes pro-Israel en Colorado

Un hombre implicado en un ataque incendiario que dejó un muerto y varios heridos durante una manifestación en Boulder, Colorado, tiene previsto admitir su culpabilidad este jueves.

Mohamed Sabry Soliman enfrentará cargos de homicidio por un ataque ocurrido el 1 de junio, en el cual murieron un total de aproximadamente 12 personas durante una protesta en apoyo a los rehenes israelíes en Gaza.

Detalles del Caso

Según recientes documentos judiciales, los abogados de Soliman confirmaron su intención de declararse culpable en un juicio estatal. Este viernes, se presentará ante la jueza Nancy Salomone en una corte del distrito estatal.

Implicaciones Legales

Soliman, que se declaró no culpable en un tribunal federal por cargos de crimen de odio, enfrenta la posibilidad de la pena de muerte en este caso. Inicialmente, se había declarado no culpable en la corte estatal de homicidio y múltiples cargos relacionados con intentos de homicidio y agresión al lanzar cócteles molotov a los manifestantes en un centro peatonal de la ciudad.

Víctimas del Ataque

Aquella tarde, una mujer de 82 años resultó gravemente herida y falleció posteriormente. El ataque también dejó a otros manifestantes con diversas lesiones.

Contexto del Sospechoso

Soliman, un nacional egipcio según las autoridades federales, residía en Estados Unidos sin documentos. Se alega que planificó el ataque durante un año, motivado por un deseo extremo de «eliminar a todos los sionistas».

Reacciones en la Comunidad

Tara Winer, vicealcaldesa de Boulder, calificó el ataque como horrendo, señalando que muchos de los afectados eran amigos cercanos. En el momento del incidente, Soliman vivía con su familia en Colorado Springs y había emigrado a Estados Unidos desde Kuwait en 2022, buscando un futuro mejor para su esposa e hijos.

Movimientos Previos

La pareja se separó en abril pasado, justo antes del ataque. Soliman había trabajado en varios empleos de baja remuneración y, según informes, sus intenciones estaban claramente dirigidas hacia los participantes en la manifestación semanal en el centro de Boulder.

Declaraciones de Intención

Se afirma que durante el ataque, que involucró más de dos docenas de cócteles molotov, Soliman gritó «¡Liberen Palestina!» mientras arrojaba las bombas incendiarias.

Argumentos de Defensa

Los abogados defensores argumentan que no debería ser acusado de crimen de odio, ya que su motivación se centraba en su oposición al sionismo, un movimiento político que busca establecer un estado judío en Israel. Sin embargo, el contexto político no lo exime de responsabilidades a los ojos de la ley federal.