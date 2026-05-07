Banco Central: Caen las compras de dólares y aumentan las dudas sobre reservas

La reciente reducción en la compra de dólares por parte del Banco Central ha encendido alarmas en el mercado, desatando numerosas interrogantes sobre la estabilidad de las reservas argentinas.

El Banco Central de la República Argentina ha comenzado mayo con un notable descenso en sus compras de divisas, generando preocupación entre los analistas económicos. En la jornada de ayer, la entidad solo adquirió 45 millones de dólares, la cifra más baja desde principios de abril y un contraste significativo con los promedios de abril, donde se compraron 138 millones de dólares por día.

Desaceleración en el Ritmo de Compras

En lo que va del periodo actual, el promedio diario de adquisiciones se ha desplomado a 62 millones de dólares, lo que plantea interrogantes sobre las intenciones y capacidades del Banco Central para mantener un flujo sostenido de divisas.

Aunque la participación del BCRA en el mercado sigue siendo superior al 10%, alcanzando un 12,2% en las últimas sesiones, se evidencia una franca disminución en comparación con valores iniciales de 16,1% y 14,1%.

Factores Detrás de la Caída en Compras

Una de las claves para entender esta situación se encuentra en el sector agropecuario. A pesar de que las liquidaciones han sido significativas recientemente, en cifras de 53 y 128 millones de dólares, el Banco Central solo logró captar 71 y 69 millones de esos flujos.

Esto indica una creciente demanda de divisas por parte del sector privado, que parece superar las necesidades de la autoridad monetaria.

Impacto en el Dólar y la Brecha Cambiaria

La situación del dólar oficial también se encuentra bajo el escrutinio del mercado. La menor compra de divisas puede estar relacionada con una actitud más permisiva hacia la apreciación del tipo de cambio.

Luego de un repunte al inicio de la semana, el dólar mayorista ha disminuido un 0,7% y 0,4% en los últimos días, cerrando en $1.388. Este movimiento ha ampliado la brecha respecto al límite superior de la banda cambiaria hasta un 23,5%, alcanzando máximos que no se veían desde mediados de abril.

Este nuevo escenario plantea dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia actual, especialmente en un contexto donde se anticipa un incremento en la liquidación de divisas, que hasta el momento no se refleja en un fortalecimiento significativo de las reservas del Banco Central.