Rating del Miércoles: Gran Hermano y la Intriga de la Placa Oculta, Más el Abandono de una Participante

La noche del miércoles volvió a ser un espectáculo en la televisión argentina, destacando la emotiva salida de Yipio en Gran Hermano, que se convirtió en el centro de todas las miradas.

Un Ascenso en la Audiencia

El rating de Gran Hermano experimentó un notable aumento, alcanzando picos de 13,1 puntos. La gala, marcada por el drama personal de la participante uruguaya Yipio, quien decidió abandonar el reality tras recibir preocupantes noticias sobre su madre, logró atraer a numerosos televidentes, especialmente en su segmento de nominaciones.

El Impacto de la Noche de Nominaciones

La velada comenzó con la emotiva salida de Yipio, generando una conmoción palpable entre los presentes en la casa. Posteriormente, se realizó una ronda de nominaciones, aunque los concursantes no conocían los nombres de quienes estarían en riesgo. Un total de seis participantes quedaron en la cuerda floja: Zunino, Luana, Danelik, Daniela, Cinzia y Emanuel.

Los Números del Rating

Aparte de Gran Hermano, el programa Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, captó la atención de 8,7 puntos, con un panel de famosos que ofreció respuestas poco memorables, resaltando la actuación de Gladys Florimonte.

¿Quién Domina la Seña?

Telefe se afirmó como el canal más visto del día con un promedio de 7,9 puntos, a pesar de haber bajado un punto respecto al día anterior. El Trece, aunque subió a 4,8 puntos, no logró competir eficazmente con Telefe.

Resultados de Otros Programas

La lista se completa con Telefe Noticias, con un destacado 8,4 puntos, y El Noticiero de la Gente, que promedió 8 puntos. Del otro lado, Es Mi Sueño, de Guido Kaczka, fue el show más visto en El Trece, logrando un registro de 7,6 puntos, superando así las expectativas iniciales.

Se Reshace la Competencia Televisiva

En América, el programa LAM alcanzó 4,4 puntos. Elnueve fue liderado por Tele 9 Central con 3,4 puntos, mientras que la Televisión Pública y las señales Net y Bravo mantuvieron cifras más bajas en sus programas, con promedios de 0,5 y 0,1 respectivamente.

Expectativas para la Próxima Gala

El jueves 7 de mayo, Gran Hermano abordará el “rescate de placa”, un momento esperado por los seguidores, donde Santiago del Moro revelará quiénes son los concursantes con menos votos. El siguiente eliminado se definirá el lunes, tras la prometida sorpresa del conductor para los participantes.