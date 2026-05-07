Carlos Belloso: ‘La Guerra de Malvinas me hizo decidir ser actor’

Carlos Belloso comparte su viaje desde el campo de batalla hasta el escenario. Una historia de resiliencia, creatividad y redescubrimiento personal a través de la actuación.

De Soldado a Artista

En el mundo de Carlos Belloso, el actor se convierte en el creador de su propia realidad. Este dramaturgo argentino, cuya vida estuvo marcada por su experiencia en las trincheras de Malvinas, entiende que la actuación fue su salvación en una época de desasosiego.

“En las islas me llamaban el 22, el loco. No sabían que actuaba; eso era mi escudo contra el miedo”, comparte Belloso. A través de su habilidad para transformar situaciones, descubrió que la actuación no solo le ofrecía escape, sino que también despertaba su seguridad personal.

Un Refugio Creativo

En su hogar en Villa Crespo, un espacio repleto de luces y libros, Belloso nos invita a descubrir su mundo. “Este fusil lo hice yo, para una obra. Me gusta crear mis propios props”, dice mientras sostiene su obra de utilería, reflejando la ironía de convertir un símbolo de guerra en una herramienta de arte.

Horarios de Comedia en Multiteatro

Recientemente, Belloso regresó a las tablas con Casual, una comedia llena de humor y crítica sobre los estereotipos que creamos entre nosotros. “La obra explora cómo nuestros prejuicios afectan nuestras relaciones”, explica, señalando la riqueza de los arquetipos que surgen en las interacciones humanas.

El Humor como Reflexión

“A veces el humor parece casual, pero es un medio profundo para reflexionar sobre nuestra sociedad”, declara. En Casual, aborda la realidad argentina a través de personajes que nos muestran que nadie es lo que parece al inicio.

“Prefiero encontrarme con la persona sin prejuicios. Es un reto construir mi juicio sin las ideas preconcebidas de otros”, añade Belloso, destacando la esencia de su enfoque artístico.

Rompiendo Estereotipos en el Teatro

Reflexionando sobre su carrera, Belloso sostiene que la actuación implica desmantelar prejuicios. “Los personajes tienen que evolucionar desde la percepción inicial hacia un entendimiento más profundo”, asegura.

Creatividad y Caos

“La creatividad viene acompañada de caos”, reflexiona. Aunque lucha por concentrarse en su trabajo diario, la presión de la actuación lo lleva a canalizar su energía de manera efectiva cuando más lo necesita.

Un Superpoder de Adaptación

Belloso revela un hecho curioso: “No manejo en la vida, pero puedo hacerlo con total perfección cuando tengo que interpretar a un personaje que lo hace.” Esta capacidad de adaptación le permite asumir roles diversos y complejos.

“La actuación es un reflejo de la vida social, donde todos usamos un poco de personaje. Desempeñar diferentes papeles nos permite descubrir una faceta creativa que todos llevamos dentro”, concluye Belloso, reafirmando su creencia en el poder de la actuación como forma de arte genuina.

La Magia del Teatro

En última instancia, Belloso defiende la singularidad del teatro, afirmando que “la actuación humana no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial.” Para él, el verdadero teatro es una experiencia vibrante y auténtica que no puede ser replicada por la tecnología.