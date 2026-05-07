Javier Milei regresa hoy al país tras su viaje a Los Ángeles para defender a Adorni en medio del escándalo de los viajes y propiedades, ¡sigue la cobertura EN VIVO!

Francos Urge a Adorni a Presentar su Declaración Jurada en Medio del Escándalo

La controversia en torno a los viajes y propiedades de Manuel Adorni sigue generando repercusiones, y Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, exige mayor transparencia.

La Crítica de Guillermo Francos Guillermo Francos, exjefe de Gabinete durante el gobierno de Javier Milei, afirma que el escándalo relacionado con Manuel Adorni debería haber encontrado un desenlace mucho antes. En sus declaraciones, Francos subraya la importancia de que Adorni presente su declaración jurada, un hecho que ya fue mencionado por el presidente Milei.

Impacto en la Relación Gobierno-Ciudadanía Francos sostiene que la controversia con Adorni merma la confianza del público en el Gobierno, dificultando el progreso de reformas esenciales. «Es crucial que este asunto se resuelva rápidamente para despejar la imagen del Gobierno y permitir el avance en los cambios necesarios», afirmó.

La Reacción de Francos ante la Situación En una entrevista con Infobae en Vivo, Francos expresó su descontento por la prolongación del tema en la opinión pública sin respuestas concretas. «Es frustrante que no haya una declaración clara por parte del involucrado o del propio Gobierno», comentó, destacando que el presidente hizo bien al solicitar la presentación de la declaración jurada de Adorni.