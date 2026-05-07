El Gobierno eleva 38% la Prestación Alimentaria: Nuevos montos y requisitos desde mayo

El Gobierno nacional ha oficializado un importante aumento del 38% en la Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, con el objetivo de mejorar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más necesitados.

La resolución, firmada por la ministra Sandra Pettovello y publicada en el Boletín Oficial, establece que la medida entrará en vigor en mayo de 2026. Este incremento busca reforzar el poder adquisitivo de las familias de menos recursos, que enfrentan crecientes desafíos en la compra de alimentos esenciales.

Detalles del nuevo monto mensual de la Prestación Alimentar

Con la nueva estructura de pagos, los beneficios mensuales se determinarán de la siguiente manera:

La Categoría 1 otorgará $72.250 mensual a los hogares que tengan un hijo de 0 a 17 años, embarazadas a partir del tercer mes, o padres de hijos con discapacidad, sin límite de edad. La Categoría 2 pasará a $113.299 mensual y corresponde a familias con dos hijos que cumplan con los criterios anteriormente mencionados. Por último, la Categoría 3 ascenderá a $149.425 mensual para familias con tres hijos o más, o embarazadas con al menos dos hijos a cargo.

El objetivo de esta actualización es fortalecer el acceso a alimentos esenciales para quienes más lo necesitan.

¿Quiénes son los beneficiarios de la Prestación Alimentar?

Este beneficio está destinado a hogares en situación de vulnerabilidad y aquellos que enfrentan inseguridad alimentaria. Las familias con niños y adolescentes de hasta 17 años, mujeres embarazadas a partir del tercer mes, y padres de niños con discapacidad son los principales destinatarios. También incluye a madres con siete hijos o más.

Para acceder a la Prestación Alimentar, los solicitantes deben estar percibiendo alguno de los siguientes beneficios a través de ANSES: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad, Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más o Asignación Familiar para trabajadores incluidos en el Decreto 514/21.

Impulso a la economía familiar

Desde el Gobierno, se argumenta que la Prestación Alimentar, junto con la AUH, ha sido un pilar fundamental para mejorar los indicadores sociales. Datos del INDEC indican que la pobreza disminuyó significativamente en el último año, pasando del 38,1% en 2024 a un 28,2% en 2025.

Asimismo, la indigencia también ha mostrado una tendencia a la baja, lo que resalta la necesidad de seguir fortaleciendo el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. La actualización de la Prestación Alimentar, que se acredita de manera automática a los beneficiarios que cumplen los requisitos, no requiere inscripción adicional.

La financiación de esta medida estará a cargo de las partidas presupuestarias establecidas en la Ley de Presupuesto 2026, según lo estipulado en la resolución oficial.