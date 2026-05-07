Drones de disidencias de las Farc atacan en Morales, Cauca: niños se esconden bajo los pupitres

El municipio de Morales, en el departamento del Cauca, fue escenario de un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y disidencias de las Farc el miércoles, 6 de mayo. Un ataque coordinado puso en jaque la tranquilidad de la comunidad durante varias horas.

Un asalto sin precedentes

La estructura criminal conocida como Jaime Martínez llevó a cabo una ofensiva simultánea contra una estación de policía y una base militar. Equipados con rifles y drones modificados para lanzar explosivos, generaron una atmósfera de intensa violencia en las calles.

Despliegue de la fuerza pública

Mientras los uniformados intentaban contener el ataque, se vivieron momentos de tensión que obligaron a los residentes a buscar refugio. Los soldados y policías se atrincheraron para minimizar el impacto de las explosiones, haciendo frente a una situación cada vez más peligrosa.

Población civil en peligro

Como resultado del ataque, la población civil quedó particularmente vulnerable. Informes de Noticias RCN indican que en un colegio cercano, varios niños y docentes se refugiaron bajo los pupitres, sobrecogidos por el estruendo de las detonaciones y disparos que resonaban en el exterior.

La angustia de los estudiantes

La jornada estuvo marcada por un clima de terror que llevó a estudiantes y docentes a buscar protección en las aulas. Las imágenes grabadas durante los ataques reflejan el impacto psicológico que esta situación ha tenido en la comunidad educativa de Morales, ya afectada por episodios previos de violencia.

Agravamiento de la crisis de seguridad

Este incidente se suma a un panorama inquietante en Morales, donde los habitantes han enfrentado una constante amenaza armada. La emergencia dejó a cinco integrantes del Ejército Nacional heridos tras un ataque aéreo en el que también se emplearon drones, una táctica que ha ganado popularidad entre los grupos ilegales.

Acciones de emergencia y atención a los heridos

Durante el ataque, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 7 realizaban operaciones en la zona. Los heridos fueron rápidamente atendidos por enfermeros militares y llevados a centros asistenciales en ciudades cercanas, mientras el acceso a la zona se complicó debido a los hostigamientos recurrentes.

Unidades de refuerzo del Ejército se mobilizaron en un intento por apoyar a las fuerzas desplegadas y contener la creciente violencia.