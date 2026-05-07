Los libros de no ficción prohibidos se duplicaron en EE. UU. el último año escolar

Un reciente informe revela que el número de libros de no ficción prohibidos en las escuelas de Estados Unidos se duplicó durante el ciclo escolar 2024-2025, reflejando una preocupante tendencia de censura y desinformación.

Un Análisis Revelador

PEN America llevó a cabo un exhaustivo análisis sobre la censura en las bibliotecas escolares, documentando 3,743 títulos únicos retirados entre julio y junio. De este total, más de 1,100 libros, que representan el 29%, fueron obras de no ficción, un aumento alarmante respecto al año anterior.

Temáticas Prohibidas

Activismo y Movimientos Sociales

Los libros de no ficción más frecuentemente bloqueados abordan temas de activismo y derechos sociales. Según McKenna Samson, coautora del informe, “estas obras enseñan a los estudiantes sobre sus derechos y las luchas de quienes enfrentaron injusticias”.

Ejemplos de Títulos Censurados

Entre los títulos prohibidos se encuentran Challenges for LGBTQ+ Teens de Martha Lundin, Aztec, Inca, and Maya de Elizabeth Baquedano y Night de Elie Wiesel, un conmovedor testimonio sobre un campo de concentración nazi.

Un Panorama Preocupante

Kasey Meehan, director del programa de libertad de lectura de PEN America, destaca que esta tendencia denota un crecimiento del anti-intelectualismo, socavando el conocimiento público al menospreciar la educación y la experiencia profesional.

Prohibiciones en Educación Sexual

El informe también muestra un notable incremento en la prohibición de libros sobre educación sexual, incluyendo You Know, Sex: Bodies, Gender, Puberty and Other Things de Cory Silverberg.

Impacto en Comunidades Marginadas

Los datos revelan una desproporcionada representación de comunidades marginalizadas: el 39% de los títulos prohibidos presentan personajes LGBTQ+ y un 44% son obras que incluyen a personas de color.

Temáticas de Duelo y Empoderamiento

Los libros que abordan la muerte y el duelo comprenden el 48% de las obras censuradas, mientras que aquellos que tratan sobre el empoderamiento y la autoestima representan el 39%.

Ficción Bajo Amenaza

Obras de ficción también han sido blanco de censura. Títulos como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y The Hunger Games de Suzanne Collins han sido incluidos en listas de libros en riesgo, junto con clásicos como To Kill a Mockingbird de Harper Lee y Push de Sapphire.

Un Enfoque a Largo Plazo

Desde que PEN America comenzó a documentar casos de prohibición de libros en 2021, se han registrado más de 23,000 incidentes. Un informe reciente de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo señala que un tercio de los estudiantes de 12º grado carecen de habilidades de lectura básicas, evidenciando un deterioro en la educación que no se había visto en tres décadas.

Este informe se presenta tras las conclusiones de la Asociación Americana de Bibliotecas, que revelan un récord histórico en la prohibición de títulos en bibliotecas de Estados Unidos, donde el 40% de los libros desafiados contienen representaciones de personas LGBTQ+ o de color.