Intensa tormenta en el AMBA deja calles inundadas y destrozos: ¿Qué esperar en las próximas horas?

Un violento temporal sorprendió a los ciudadanos de Buenos Aires y su conurbano en la madrugada, dejando un rastro de caos y destrozos en su camino.

La furia del clima se desató poco después de la medianoche, trayendo consigo ráfagas de viento superiores a los 80 km/h y una intensa caída de granizo que afectó especialmente a los barrios del sur de la ciudad y varias localidades aledañas.

Colapso en las Calles

La tormenta desató una torrencial lluvia que superó los 20 mm en solo una hora, colapsando los sistemas de drenaje y sumergiendo varios vehículos en zonas como Palermo, Belgrano y Avellaneda. Vecinos de áreas como Quilmes y Flores reportaron ingresos de agua en sus hogares y negocios, lo que generó un panorama preocupante.

Granizo del Tamaño de Pelotas de Golf

Los informes indican que el granizo alcanzó dimensiones extraordinarias, similares a pelotas de golf, provocando estragos en jardines y techumbres. Los fuertes vientos, por su parte, derribaron árboles y postes de luz, contribuyendo a cortes de suministro eléctrico en zonas como Lanús, Quilmes y La Matanza.

Alerta Naranja en el Norte del País

Con el cambio de la tormenta hacia el norte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) decidió emitir una alerta naranja para el noreste argentino, afectando a provincias como Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Se pronostican fuertes rachas de viento que podrían superar los 60 km/h durante la tarde en el conurbano.

Proyecciones para el Resto del País

El SMN también ha extendido una alerta amarilla de vientos intensos que abarcará diversas provincias, incluyendo Misiones, Jujuy y Mendoza. Aunque se pronostican algunas precipitaciones durante la noche, no se esperan tormentas tan severas como la de la madrugada.

Los vecinos continúan lidiando con las secuelas de un fenómeno climático que ha dejado a la ciudad en crisis, mientras el país se prepara para afrontar un día marcado por fuertes vientos y condiciones inestables.