Nuevo examen de residencias médicas: ¡Ahora con tablet y reglas actualizadas!

El Ministerio de Salud de la Nación ha presentado importantes modificaciones al Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de Salud, buscando mejorar la transparencia y equidad en la selección de profesionales de la salud.

La reciente iniciativa, publicada en el Boletín Oficial, se aplicará a todas las personas que deseen realizar su residencia en entidades nacionales, fuerzas armadas o el sector privado. Esta nueva modalidad promete optimizar la evaluación mediante el uso de tablets en lugar de papel, modernizando así el proceso.

Estructura del Examen: Transición a lo Digital

El examen constará de 100 preguntas de selección múltiple, donde cada respuesta correcta sumará un punto. Además, aquellos que hayan obtenido su título de grado completo en Argentina recibirán un plus de 5 puntos para el orden de mérito, aunque este no influirá en la aprobación del examen.

Nuevas Normas de Aprobación

Las autoridades han establecido una nota mínima de 60 puntos como requisito para asegurar estándares de calidad en el ingreso a residencias postbásicas. Esta reforma surge tras el escándalo de fraude académico que marcó los exámenes de 2025, lo que determinó una revisión exhaustiva del proceso.

Fechas Clave y Nuevas Entrevistas

El Examen Integrado para medicina está programado para el 7 de julio, mientras que el examen para las especialidades básicas y postbásicas se llevarán a cabo el 30 de junio. La presentación en la sede designada con el Documento Nacional de Identidad es obligatoria. Además, los aspirantes a residencias deberán asistir a una entrevista con la institución elegida tras la evaluación.

Comité de Adhesión al Examen Integrado

Se ha establecido un Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI) que velará por los contenidos y criterios de evaluación. Este comité estará compuesto por representantes de todas las instituciones de formación en salud y estará encabezado por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud.

Resultados y Oportunidades de Residencia para 2026

Los resultados se publicarán entre el 27 y el 31 de julio, marcando el inicio de la adjudicación de vacantes que culminará con el ingreso a las residencias el 1° de septiembre. Este año, la oferta de residencias se amplía a 20 nuevas instituciones privadas y militares, incluyendo hospitales reconocidos y centros de alta complejidad.

Mejoras en el Régimen de Licencias

La nueva reglamentación también incluye cambios en el régimen de licencias, permitiendo a los residentes gestionar ausencias por diversas razones, como enfermedad o fallecimiento de un familiar. Se mantienen las 45 horas semanales de carga horaria y un máximo de 8 guardias mensuales, para un equilibrio adecuado entre formación y descanso.

Este avance en el sistema de residencias en Argentina se presenta como un paso clave para fortalecer la calidad de los profesionales de la salud, brindando un proceso de selección más justo y moderno.