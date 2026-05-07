Lula y Trump se encuentran en Washington para abordar comercio y seguridad

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llega a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, donde se discutirán temas clave relacionados con el comercio y la seguridad regional.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, se trasladó a Washington este miércoles para llevar a cabo una reunión esperada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, previsto para este jueves, se centrará en cuestiones esenciales como el combate al crimen organizado y la cooperación bilateral en materia de comercio.

Ejes Estratégicos de la Reunión

Una de las principales cuestiones sobre la mesa será la estrategia de Brasil para enfrentar las organizaciones criminales. Ambos mandatarios dialogarán sobre el acuerdo de cooperación mutua que busca frenar el tráfico internacional de drogas y armas, estableciendo un sistema efectivo de intercambio de datos sobre incautaciones en aduanas.

Objetivos de la Colaboración Bilateral

El objetivo de este intercambio de información es analizar patrones y rutas comerciales, así como los vínculos entre remitentes y destinatarios de mercancías ilícitas, fortaleciendo así la lucha conjunta contra el crimen.

Discusión sobre Aranceles y Recursos Críticos

La agenda de la reunión también incluye un debate sobre los aranceles aplicables a las exportaciones brasileñas y la explotación de minerales críticos. Brasil ha adelantado que de imponer Estados Unidos gravámenes basados en razones políticas, tomará medidas recíprocas.

Contexto Diplomático y Colaboración Previas

Este encuentro se planeó a principios de año, pero se vio postergado debido a la situación internacional. A pesar de los retos, los dos líderes han mantenido comunicaciones mediante llamadas telefónicas y encuentros en foros multilaterales para consolidar el vínculo bilateral.

Delegación Brasileña y Temas de Seguridad

La comitiva brasileña incluye a los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Industria, Minas y Energía, así como al ministro de Justicia, además del Director de la Policía Federal, marcando el énfasis en la comunicación en cuanto a la seguridad regional.