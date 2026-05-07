Actualización Urgente: La Ley de Semillas 24.472 Necesita Reformas

La legislación sobre semillas en Argentina está lista para una actualización urgente que refleje los avances en biotecnología y propiedad intelectual. El ingeniero agrónomo Alejo Ladaga ofrece su visión sobre este tema crucial para el sector agropecuario.

En una reciente entrevista con Canal E, el ingeniero agrónomo Alejo Ladaga destacó que la normativa actual sobre semillas en Argentina no se ha adaptado a los rápidos avances tecnológicos en el sector agropecuario. Según Ladaga, la ley vigente, la 24.472, está “bastante desactualizada” y requiere una revisión integral para alinearse con las innovaciones en mejoramiento genético.

Intentos de Reforma: Aprendizajes del Pasado

Ladaga recordó un intento de reforma en 2018, enfatizando que el tema es complejo debido a la diversidad de actores involucrados en el comercio de semillas. “Es un asunto complicado; muchos se ven afectados por cualquier cambio en esta legislación”, comentó.

Uso Propio: Un Derecho en Debate

Un aspecto clave de la discusión es el concepto de “uso propio,” que permite a los productores conservar y resembrar semillas de una campaña anterior. Ladaga explicó: “El uso propio puede verse como un derecho o una obligación, dependiendo del enfoque. Es fundamental para que los productores multipliquen sus propias semillas”.

Equilibrando Intereses: Productores vs. Innovadores

El ingeniero también subrayó la importancia de encontrar un equilibrio entre el derecho de los agricultores a utilizar y replicar semillas y la protección de la propiedad intelectual de quienes desarrollan nuevas variedades. “Buscamos fomentar que los productores puedan guardar sus semillas, pero también establecer un sistema que reconozca regalías por el uso de este germoplasma”, dijo.

La Falta de Supervisión: Un Desafío Persistente

Ladaga alertó sobre la ineficacia del Instituto Nacional de Semillas (Inase) en el control del comercio de semillas. “Durante años, Inase no ha cumplido con su función, lo que ha llevado a un incumplimiento de los derechos de propiedad”, afirmó.

Nuevas Propuestas de Control: ¿Serán Efectivas?

Por otro lado, analizó la propuesta de la Secretaría de Agricultura de reforzar la supervisión, sin modificar la legislación. Esta iniciativa sugiere que actores privados realicen verificaciones en los puntos de entrega de granos. Sin embargo, Ladaga mencionó que muchos molinos y acopios se oponen a asumir esta responsabilidad, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de este enfoque.