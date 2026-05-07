Tragedia a bordo: capitán del MV Hondius informa sobre la muerte de un pasajero antes de descubrir brote de hantavirus

Un alarmante incidente en el crucero MV Hondius ha conmocionado a los pasajeros tras la confirmación de un brote de hantavirus. Las autoridades han confirmado varias muertes relacionadas con la enfermedad, lo que ha llevado a la embarcación a estar en cuarentena y rumbo a Canarias.

En un video recientemente divulgado, se puede ver al capitán del MV Hondius informando a los pasajeros sobre el fallecimiento de un pasajero. En ese momento, aún se desconocían los detalles del deceso, y se afirmaba que se trataba de «causas naturales». Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente.

Los Detalles del Anuncio Inicial

El capitán Jan Dobrogowski comunicó a los pasajeros que «uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche». Aseguró que la muerte no era contagiosa y que el barco estaba a salvo para continuar su travesía.

La Verdad Sale a la Luz

Contrario a lo que se afirmaba en un principio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó cinco casos de hantavirus en la nave y tres muertes hasta el momento. Los pasajeros estaban inicialmente tranquilos, sin comentarios durante el anuncio del capitán, pero la grave situación ha generado gran preocupación.

Impacto en las Operaciones del Crucero

“Es una circunstancia muy triste que afectará nuestras operaciones”, declaró el capitán, reflejando la angustia general en el barco. “A veces sucede en el mar, y es un suceso muy trágico”, agregó, mientras se dirigían en medio del Atlántico a un puerto seguro.

Ruta hacia Tenerife y Precauciones Sanitarias

Actualmente, el crucero navega hacia Tenerife en las Islas Canarias, donde se prevé que se brinde asistencia y se evacúe a los pasajeros. Además, la compañía se encuentra en proceso de identificar a aproximadamente 30 pasajeros que desembarcaron el 24 de abril en Santa Elena, ya que podrían haber estado expuestos al virus.

Casos Confirmados en Países Bajos

El Instituto Nacional de Salud Pública de los Países Bajos (RIVM) ha informado que un pasajero relacionado con este brote ha dado positivo por hantavirus en un hospital en Nimega, aumentando la gravedad del incidente.

La situación continúa evolucionando, y los pasajeros en el MV Hondius esperan recibir noticias esclarecedoras mientras procuran atender su seguridad y bienestar en este crítico momento.