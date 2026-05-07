Hantavirus en el Crucero MV Hondius: Últimas Noticias y Contagios en Vivo – 7 de Mayo

Alerta por Hantavirus: Se Incrementan Posibles Contagios Tras Crucero MV Hondius

Una azafata neerlandesa es hospitalizada en Ámsterdam con síntomas preocupantes, elevando a 9 el número de casos potencialmente vinculados al brote del hantavirus.

La preocupación por un posible brote de hantavirus se intensifica a medida que se reportan nuevos caso tras el viaje en el crucero MV Hondius. Esta situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a intensificar su investigación y seguimiento.

Situación Actual de los Contagios

Desde el primer informe del caso de hantavirus relacionado con el crucero, que ocurrió hace cinco días, el número de personas a las que se les podría haber transmitido el virus ha aumentado a 9. La noticia más reciente involucra a una azafata neerlandesa, que fue ingresada a un医院 en Ámsterdam con síntomas asociados al hantavirus.

Detalles del Nuevo Caso

Si se confirma el caso de la azafata, sería un ejemplo significativo de contagio indirecto. La trabajadora de la aerolínea estuvo en contacto con una pasajera neerlandesa que contrajo la enfermedad. Esta mujer voló desde el crucero y falleció en Johannesburgo, Sudáfrica, al día siguiente de desembarcar el 25 de abril.

Investigación de la OMS

La OMS ha comenzado el rastreo de aproximadamente 80 pasajeros que viajaron en el mismo vuelo que la afectada, así como de las 30 personas que desembarcaron en una escala en Santa Elena, durante la travesía del crucero. Este buque, que estuvo anclado en Cabo Verde, tomó rumbo a Tenerife y se espera que llegue el sábado.

Impacto en los Pasajeros y Recomendaciones