Nueva EPS: Interventor Jorge Iván Ospina admite fallas tras fallecimiento de bebé indígena por tos ferina

La muerte de un bebé indígena U’wa a causa de tos ferina resalta la crítica situación del acceso a la salud en comunidades rurales de Colombia.

El fallecimiento de un menor indígena, perteneciente a la comunidad U’wa, por tos ferina en la cordillera oriental ha puesto de manifiesto las severas carencias en vacunación y atención médica para poblaciones apartadas en Colombia.

Brotes y Desafíos en la Atención Sanitaria

En febrero de este año, se detectó un brote de tos ferina en un resguardo U’wa, abarcando territorios que incluyen Santander, Arauca, Norte de Santander y Boyacá. Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, explicó que se implementaron cercos epidemiológicos y jornadas de vacunación en respuesta a la situación.

Sin embargo, su análisis indica que el traslado a hospitales, que abarcó varias regiones, resalta la falta de un sistema de atención primaria efectivo, dejando así a los niños vulnerables en áreas remotas.

La Trágica Historia del Menor

“Uno de los pacientes desafortunadamente desarrolló la enfermedad y se le brindó atención en el hospital de Cubará. Posteriormente, fue trasladado a Sarare, Arauca, donde lamentablemente falleció”, indicó Ospina.

El funcionario subrayó que aunque no se considera un caso de negligencia explícita, sí ha habido fallos en los procesos de vacunación y atención primaria.

Desafíos de la Medicina Tradicional

Durante su trágico desenlace, el niño recibió atención inicial mediante prácticas de medicina ancestral, lo que resalta la necesidad de integrar estos saberes con el sistema de salud oficial.

Responsabilidades y Reacciones

Frente a esta situación, Ospina enfatizó la importancia de que quienes están encargados de los procesos de atención respondan ante la justicia en casos de incumplimientos.

“Los responsables de la atención primaria deben estar atentos a sus obligaciones. Si se demuestra que se recibieron recursos sin cumplir, deberán rendir cuentas ante la ley”, añadió.

Condiciones de Vida en Territorios Alejados

La población de estas regiones enfrenta desafíos masivos, incluyendo largas distancias y obstáculos naturales que dificultan el acceso a atención médica esencial.

La vulnerabilidad en estas comunidades se ve agravada por la transición administrativa de la atención primaria, lo que ha llevado a una disminución en la cobertura de vacunación. “La falta de inmunización expone a los niños a enfermedades letales como la tos ferina”, aclaró Ospina.

La Urgente Necesidad de Reformas

Este trágico caso reabre el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de salud, especialmente en lo que respecta a la territorialización de la atención médica.

“La falta de un enfoque territorial limita nuestra capacidad para atender adecuadamente a las comunidades. Es imperante actuar para evitar que más niños fallezcan”, concluyó Ospina.

Un Llamado a la Acción

El fallecimiento del menor U’wa y el brote en la región son una clara señal de alerta sobre las deficiencias en el sistema de salud colombiano. La necesidad de fortalecer la inmunización, facilitar la integración de terapias tradicionales y llevar responsabilidades concretas es más urgente que nunca.