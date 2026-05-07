Universidad Siglo 21 lanza su primer campus en un parque industrial en Argentina

La Universidad Siglo 21 ha dado a conocer su ambicioso proyecto para establecer un nuevo campus en Villa María, convirtiéndose en la primera institución en el país en ubicarse dentro de un parque industrial. Esta iniciativa representa una inversión significativa de 5 millones de dólares y busca expandir las oportunidades educativas en el interior de Argentina.

Se prevé que la inauguración del campus tenga lugar en el primer trimestre de 2027. Este nuevo espacio no solo buscará beneficiar a la comunidad local, sino también convertirse en un referente en la formación profesional y la investigación aplicada dentro de un ecosistema productivo, con proyecciones de atraer a unos 30,000 estudiantes universitarios en la próxima década.

Un Campus Único en el Corazón de Villa María

El nuevo campus ocupará un área de aproximadamente cuatro hectáreas y contará con seis edificios diseñados para enriquecer la experiencia educativa. Entre sus instalaciones habrá aulas, un auditorio, oficinas, espacios de coworking y una moderna biblioteca, todo integrado de manera armónica con el entorno natural.

Diseño Sostenible y Espacios Verdes

Este proyecto destaca por su enfoque sostenible, que incluye más de 300 árboles y amplias áreas verdes, proporcionando un espacio ideal para el desarrollo académico y personal. Se estima que la superficie construida superará los 3,000 m², combinando estética arquitectónica y funcionalidad educativa.

Fortaleciendo la Sinergia Entre Educación y Productividad

La ubicación dentro del Parque Industrial, Logístico y Tecnológico (PILT) de Villa María es un aspecto crucial. Esta decisión busca fomentar la conexión entre la educación superior y el sector productivo, un modelo que la Universidad considera un avance sin precedentes en el país.

Carreras y Colaboraciones Estratégicas

La oferta académica abarcará programas de pregrado, grado y posgrado, promoviendo alianzas con empresas del parque a través del programa Aprendizaje para la Vida (APLV). Además, se plantean proyectos de investigación en colaboración con organizaciones locales, enriqueciendo así la experiencia educativa de los estudiantes.

Impulsando el Acceso a la Educación

La Universidad también implementará iniciativas que permitirán a estudiantes y docentes de escuelas secundarias de Villa María disfrutar de beneficios que potencien su continuidad educativa, acercando la educación superior a un público más amplio.

Villa María, un Futuro Universitario Prometedor

El intendente Eduardo Accastello celebró la llegada del nuevo campus, enfatizando que “Crecemos con educación, ciencia y tecnología”. Se estima que Villa María pasará de contar con más de 15,000 estudiantes universitarios y terciarios a alcanzar 30,000 en la próxima década. Actualmente, la Universidad Siglo 21 tiene 800 estudiantes activos en la región, con un crecimiento sostenido en los últimos años.

Con esta innovadora propuesta, la Universidad Siglo 21 se posiciona como una fuerza educativa clave en la región centro de Córdoba, promoviendo un modelo de “educación federal” al alcance de todos.