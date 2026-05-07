Meta demanda a Ofcom por régimen de multas del Acta de Seguridad Online

Meta, la compañía detrás de Facebook e Instagram, ha iniciado una batalla legal con el regulador británico Ofcom, cuestionando las nuevas tarifas y multas impuestas por la legislación de seguridad digital.

Un Regimen de Multas Cuestionado

La empresa argumenta que la metodología de Ofcom para calcular los cargos es defectuosa y no debería basarse en los ingresos globales de la compañía. Según la Ley de Seguridad en Línea, las infracciones pueden acarrear multas de hasta el 10% de los ingresos globales calificados o £18 millones, lo que sea mayor.

¿Cuánto Podría Pagar Meta?

En el último año, Meta reportó ingresos por $201 mil millones, lo que significa que, teóricamente, Ofcom podría imponer una multa de $20 mil millones. Desde septiembre, Ofcom ha establecido que sus tarifas también dependerán de un porcentaje de los ingresos globales calificados de las organizaciones con más de £250 millones en ingresos anuales.

La Postura de Meta

Meta sostiene que las tarifas y posibles multas deben considerarse con base en el país donde se regula la empresa. Según un portavoz, “creemos que los cargos deben reflejar los servicios regulados en cada país”. De este modo, se permitiría a Ofcom establecer multas significativas en el ámbito corporativo del Reino Unido.

Argumentos Legales en Juego

Monica Carss-Frisk KC, representante del grupo tecnológico, calificó el enfoque de Ofcom como “preocupante”. En documentos judiciales, argumentó que la metodología actual hace que empresas como Meta asuman la mayor parte de los costos de regulación, aunque la Ley de Seguridad en Línea abarca una variedad amplia de servicios en internet.

Recaudación Basada en Ingresos Globales

La abogada enfatizó que los ingresos no están vinculados a los generados específicamente en el Reino Unido, afirmando que “si un servicio se ofrece a usuarios del Reino Unido, entonces todos sus ingresos globales cuentan para los ingresos globales calificados”.

Próximos Pasos en la Controversia

La audiencia relacionada con el caso de Meta está programada para el 13 y 14 de octubre. Por su parte, Ofcom defendió su régimen de tarifas y multas, indicando que se basa en “una lectura clara de la ley” y asegurando que “defenderá robustamente sus decisiones”.

Un Panorama Más Amplio

No es la primera vez que una empresa tecnológica estadounidense desafía a Ofcom. El acto ha sido criticado por diversas entidades, incluyendo el gobierno de Donald Trump. Asimismo, foros en línea como 4chan han rechazado multas relacionadas con esta normativa.

La Regulación de Servicios Digitales en el Reino Unido

Ofcom, el regulador de los servicios de comunicación en el Reino Unido, ha implementado un esquema de tarifas que carga a ciertos proveedores de servicios en línea, como Meta, para cubrir el costo de aplicar la Ley de Seguridad en Línea. Estas tarifas se aplican a empresas cuyo ingreso proviene de contenido generado por usuarios y que reportan al menos £250 millones anuales.

Se espera que el ingreso total de Ofcom sea de £233 millones este año, con las tarifas representando aproximadamente £164 millones de esa cantidad. Este cambio marca una transformación significativa en cómo Ofcom se financia, moviéndose de depender de tarifas de licencias a cobrar a las grandes empresas tecnológicas.