Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ revela abusos y acoso en la televisión colombiana: ‘Vi muchas situaciones’

El reconocido actor colombiano habla sin tapujos sobre el acoso y el abuso de poder en el mundo del espectáculo, alentando a la transformación de un sector marcado por el silencio y el miedo.

En un contexto donde el abuso ha salido a la luz, Rafael Pedroza decidió compartir su experiencia personal sobre el acoso en la televisión colombiana. Sus declaraciones destacan cómo estas malas prácticas han afectado a muchos artistas a lo largo de los años.

El grito de alerta de un testigo privilegiado

Pedroza, famoso por su participación en series emblemáticas como Escobar, el patrón del mal y Pandillas, Guerra y Paz, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el acoso sexual y el maltrato persistente en el sector. Su testimonio revela un ambiente donde el miedo al veto hace que muchos artistas callen.

Un relato impactante desde sus inicios

En un video compartido en Instagram, Pedroza recordó incidentes de acoso presenciados desde 1992. “Muchos jefes de casting deben estar rogando para que actores y actrices se queden callados… la gente calla por temor”, subrayó, evidenciando una cultura de silencio que protege a los perpetradores.

Denuncias que rompen el silencio

El actor no escatimó en detalles al describir situaciones que vulneran la dignidad de los artistas. Entre sus denuncias, recordó cómo algunos jefes de casting abusaban de su posición. “Vi casos en los que se solicitaban favores personales a cambio de oportunidades”, aseguró.

Una experiencia personal desgarradora

Pedroza también compartió un episodio impactante en Fox Telecolombia, donde fue tratado con desprecio al intentar entregar su hoja de vida. “Tiró mi documento al suelo y se fue”, relató, poniendo de manifiesto el desprecio hacia quienes intentan ingresar al sector.

Un llamado a la acción por un cambio real

Radicado en Miami, el actor hace un llamado a las productoras y directivos para que tomen medidas efectivas contra estas conductas. “Estamos en otros tiempos, ya las cosas tienen que cambiar… el acoso no debe considerarse un «gaje del oficio», sino un delito”, enfatizó.

La voz de otros artistas también se escucha

Las palabras de Pedroza no son un caso aislado. La actriz María José Martínez también compartió su experiencia de acoso en su carrera, revelando el sufrimiento que ha debido enfrentar desde sus inicios en la industria.

Historias que revelan una cultura arraigada en el miedo

Martínez narró cómo se vio obligada a participar en situaciones incómodas impuestas por figuras de autoridad en sus primeros trabajos. “Día tras día, debía darle un beso a mi jefe al llegar, y esto ocurría delante de otros”, compartió con angustia.

Un desafío para la estructura del poder en la industria

La actriz también destacó cómo la fama puede proteger a agresores, haciendo que las víctimas sientan que su voz no será escuchada. “Estos hombres poderosos tienen un carisma que los protege”, comentó, subrayando la necesidad de romper con este ciclo de abuso y silencio.

La necesidad de apoyo institucional

Martínez mencionó situaciones de acoso que ocurrieron incluso durante su participación en realities, revelando la falta de protección por parte de las productoras. “No me cuidaron”, dejó claro, resaltando la urgente necesidad de estructuras que respalden a las víctimas y fortalezcan un entorno laboral seguro.