Nuevo Examen Unificado para Residencias: Un Gran Avance en Salud

La implementación del nuevo Examen Integrado de Residencias de Salud promete transformar el proceso de selección en el ámbito médico en Argentina. Con fechas clave y un sistema innovador, esta iniciativa se enfoca en la transparencia y equidad en el acceso a las residencias.

El Ministerio de Salud de la Nación ha dado un paso significativo al aprobar el nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud. Esta normativa tiene como objetivo unificar los criterios de evaluación para el ingreso a las residencias básicas, articuladas y postbásicas a lo largo del país.

Innovaciones en el Proceso de Evaluación

Uno de los principales cambios introducidos es la utilización de tablets para la evaluación, lo que moderniza la forma en que se realizan las pruebas. El examen estará compuesto por 100 preguntas de selección múltiple, donde cada respuesta correcta otorgará un punto.

Requisitos y Aprobación

Para las especialidades posbásicas, se ha establecido que el puntaje mínimo de aprobación sea de 60 puntos. Además, se otorgará un adicional de 5 puntos a aquellos profesionales que hayan obtenido su título en instituciones argentinas. Cabe destacar que este beneficio no se contabilizará para alcanzar la nota mínima de aprobación.

Comité de Adhesión y Entrevistas Presenciales

Se ha creado el Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI), cuyo rol será definir los contenidos técnicos del examen. Además, los aspirantes deberán participar en una entrevista presencial en la institución a la que postulan, lo cual será crucial para la adjudicación final del cargo.

Fechas Importantes

El examen de medicina se realizará el 7 de julio, mientras que los profesionales que aspiran a las especialidades básicas y posbásicas lo rendirán el 30 de junio. Los resultados se anunciarán entre el 27 y el 31 de julio, y la fecha de ingreso a los centros de salud será el 1 de septiembre.