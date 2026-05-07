Expulsan a ruso acusado de liderar red de fake news por el Gobierno de Milei

La Ministra de Seguridad Anuncia la Expulsión de un Ciudadano Ruso Implicado en Desinformación

La ministra Alejandra Monteoliva ha informado sobre la expulsión de Dmitrii Novikov, un ciudadano ruso detenido por liderar una operación de desinformación en Argentina en contra del gobierno de Javier Milei.

Monteoliva declaró en un video publicado en su cuenta de X: «Expulsado del país. Este es el ruso Dmitrii Novikov, quien formaba parte de una estructura dedicada al espionaje y a campañas de desinformación en redes sociales. Lo detectamos, lo detuvimos y lo expulsamos del país para siempre».

El Contexto de la Detención

La detención de Novikov tuvo lugar el 30 de abril, tras haber ingresado a Argentina el 12 de abril con un pasaje que supuestamente lo llevaría fuera del país una semana después. Sin embargo, se estableció en Lanús y permaneció en el país más tiempo del reportado, lo que motivó su expulsión por razones migratorias.

Investigaciones sobre la Campaña de Desinformación

La acusación de desinformación contra Novikov está bajo investigación en el juzgado federal de Sebastián Ramos, quien ha delegado el caso al fiscal Ramiro González. La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Monastersky, a raíz de una investigación internacional que reveló la existencia de una estructura que había difundido más de 250 notas falsas para influir en la política argentina.

Colaboración entre Justicia y Seguridad

El fiscal González solicitó información a diferentes organismos del gobierno sobre Novikov, pero, hasta el momento, no ha recibido respuestas por parte del Ministerio de Seguridad ni de la Secretaría de Inteligencia. Esto ha generado críticas sobre el manejo del caso, sugiriendo que la expulsión se realizó sin el soporte necesario para la investigación en curso.

Antecedentes en República Dominicana

Antes de su llegada a Argentina, Novikov había sido detenido en República Dominicana, donde se le acusó de pertenecer a «La Compañía», un grupo dedicado a la manipulación de contenido político en las redes sociales. La Procuraduría dominicana había advertido sobre las posibles repercusiones de estas operaciones en varios países, incluyendo Argentina.

Complicaciones en la Investigación

A pesar de la rápida expulsión de Novikov, el fiscal Monastersky ha instado a que se evalúe la situación para preservar la evidencia que pudiera ser relevante en la investigación. La continuidad de la investigación se ha visto afectada por la decisión de expulsar a un posible implicado en una red de desinformación que podría tener conexiones locales.