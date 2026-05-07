Pampa Energía Crece un 48% y Fortalece su Caja para Nuevos Proyectos

La empresa argentina de energía sorprendió al mercado con un salto en sus ingresos, impulsado por el aumento en la producción de shale oil y un rendimiento optimizado en generación eléctrica.

Durante su último informe financiero, Pampa Energía anunció ingresos de US$573 millones, destacándose el desarrollo de shale oil, un incremento en las ventas de gas y un optimizado desempeño en el sector eléctrico.

Rentabilidad Operativa en Alza

La compañía reportó una rentabilidad operativa de US$325 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un aumento del 48% interanual. Este crecimiento es resultado del incremento en la producción en Rincón de Aranda, junto a mejores precios y la eficiencia de sus ciclos combinados.

Producción de Shale Oil en Ascenso

Pampa Energía, perteneciente al holding de la familia Mindlin, informó que la producción de shale oil en Rincón de Aranda ha superado los 24,000 barriles diarios en solo un año de operaciones. El objetivo es alcanzar 28,000 barriles diarios para mediados de 2026. Gustavo Mariani, CEO de la empresa, enfatizó: «Este es el mayor proyecto de inversión en la historia de Pampa, y para este año, planeamos invertir US$770 millones, acumulando más de US$1.500 millones hasta llegar a los 45,000 barriles diarios.»

Inversiones Estratégicas en Gas

En marzo, Pampa Energía presentó una solicitud para participar en el programa RIGI, con planes de inversión de US$4,500 millones en nuevos pozos y la construcción de infraestructura relacionada.

Resultados en Generación Eléctrica

En el sector de generación, la compañía alcanzó resultados operativos de US$144 millones, lo que representa un aumento del 11% interanual. Este incremento se debe a un nuevo esquema regulatorio que apoya a las centrales más eficientes y con producción de gas propia.

Proyectos Futuros de Pampa

En abril, Pampa solicitó adherencia al RIGI para su Proyecto de Urea, el cual contempla una planta con capacidad de 2.1 millones de toneladas anuales y una inversión estimada de US$2,400 millones, proyectada para iniciar operaciones en 2030.

Además, el grupo, como accionista de TGS, ha presentado un proyecto de US$3,000 millones para construir una planta de producción de líquidos de gas natural en Bahía Blanca, orientada al mercado exportador.