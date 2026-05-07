Hantavirus: La OMS aclara que brote en crucero con rumbo a España no es una pandemia

Tras el brote de hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que no hay indicios de que se trate del inicio de una nueva pandemia.

La OMS tranquiliza al público

Maria van Kerkhove, especialista en prevención y preparación ante pandemias de la OMS, afirmó: «Quiero ser clara: esto no es SARS-CoV-2 ni el inicio de una pandemia como la COVID-19. Este es un brote que estamos monitoreando en un barco».

La OMS señala que el hantavirus se propaga de manera diferente en comparación con virus como el COVID-19 y la influenza. Actualmente, se investiga un caso en un buque holandés, el MV Hondius, donde se han reportado varias infecciones.

Detalles del Brote en el Crucero

Desde el comienzo del viaje el 1 de abril, tres personas han fallecido a bordo. El barco se dirige hacia las Islas Canarias, España. El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, comunicó que se confirmaron cinco casos de hantavirus, con la posibilidad de que surjan más, dado el tiempo de incubación de hasta seis semanas.

Investigaciones y Contactos Internacionales

Las autoridades están realizando un rastreo de contactos en diferentes países, incluyendo Reino Unido, Suiza y los Países Bajos, para verificar a los pasajeros que desembarcaron antes de que se detectara el brote.

El hantavirus busca ser controlado, dado que es transmitido por roedores a través de partículas en su orina, heces o saliva. Por lo tanto, es fundamental la cooperación internacional en seguir la trayectoria de los viajeros.

Riesgos Asociados al Brote

El Dr. Tedros precisó que el riesgo de contagio para la población general es considerado bajo. Sin embargo, se han reportado otros síntomas en personas que podrían haber estado en contacto con los pasajeros del crucero.

Un Caso Único en un Entorno Cerrado

A pesar del bajo riesgo para la salud pública, la OMS observa que este brote es «sumamente inusual» debido a la transmisión de hantavirus entre personas en un barco, siendo este el primer caso documentado de dicha naturaleza.

Medidas de Seguridad en el Barco

Todos los pasajeros del MV Hondius han sido instruidos para permanecer en sus camarotes y se les ha aconsejado a aquellos que presenten síntomas aíslen de inmediato. El director de la OMS destacó que confían en la capacidad de España para manejar esta situación, agradeciendo al gobierno por haber aceptado al barco en su puerto.

La OMS continúa trabajando con las autoridades argentinas para rastrear el origen de los casos, enfatizando que la salud pública no está en riesgo inminente, pero se necesitan precauciones ante la presencia de nuevos síntomas.