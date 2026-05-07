Estudiante de la UBA suspendido por acoso: lo echan por la fuerza tras negarse a abandonar la facultad

Escándalo en la UBA: Estudiantes Reaccionan ante Violencia de Género

Un video que circula en las redes sociales muestra un impactante incidente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde estudiantes enfrentaron a un compañero acusado de acoso y violencia de género. Su vuelta al campus desató un conflicto que ha generado un intenso debate.

Un joven, identificado como P.J.G., fue retirado a la fuerza del edificio tras ignorar una suspensión de 60 días impuesta por la Facultad debido a reiteradas denuncias de acoso. Esto llevó a una situación de tensión que terminó viralizándose por su descontrol en los pasillos.

El Incidente y sus Consecuencias

A pesar de la orden de suspensión, P.J.G. se presentó el martes en la sede de la facultad, provocando gritos y empujones. Las autoridades, que ya habían abierto un sumario administrativo ante las denuncias de sus compañeras, decidieron intervenir cuando el joven se negó a abandonar el lugar.

Estudiantes Actúan ante la Agresión

Ante la negativa del joven a irse, varios estudiantes tomaron medidas y lo sacaron del edificio, mientras que la policía llegó al lugar para asegurar el cumplimiento de la norma. Este hecho, sin embargo, llevó a que se desatara un debate en las redes sociales sobre posibles motivaciones políticas detrás de la situación.

Reacciones en Redes Sociales

Cuentas vinculadas a sectores de derecha comenzaron a exponer la situación como un caso de «discriminación ideológica», argumentando que el joven defendía las ideas de La Libertad Avanza. Esta postura fue rápidamente desmentida por muchos en el campus, quienes subrayan que la discordia se origina en acusaciones de acoso.

La Voz de los Estudiantes

Federico Winokur, estudiante de Sociología y referente del Nuevo MAS, se pronunció enérgicamente en contra de la interpretación política que se intenta dar al incidente. “Este joven había sido suspendido por su comportamiento violento; se mostró agresivo al regresar y los estudiantes decidieron actuar”, explicó.

Testimonios y Contexto

Winokur, quien fue testigo de los acontecimientos, detalló que el comportamiento de P.J.G. no es nuevo. “Ha acosado a muchas compañeras, les pide teléfonos y se comporta de manera intimidatoria”, afirmó. Además, agregó que la ideología del joven ha creado un ambiente hostil, especialmente para las mujeres y las diversidades dentro de la facultad.

Violencia y Agresión

El estudiante denunciado no solo ignoró las normativas institucionales, sino que también protagonizó actos de violencia durante su intento de ingresar. Winokur enfatizó que los estudiantes solo buscaban protección y reafirmaron la necesidad de un ambiente seguro y respetuoso en la universidad.

Una Larga Historia de Problemas