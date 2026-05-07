Los Neuss: Triunfadores del Nuevo Poder

En la última edición de NOTICIAS, se revelan los intrigantes movimientos de Juan y Patricio Neuss, herederos de una estirpe empresarial, que han sabido adaptarse a los vaivenes de la economía argentina. Su ascenso destaca un nuevo paisaje de poder donde la familia se ha consolidado como un jugador clave en el sector energético.

Juan y Patricio Neuss, con raíces profundas en el ámbito empresarial y conexiones significativas con el ámbito político, emergen como protagonistas en el actual panorama económico argentino. Desde su niñez en compañía de Santiago Caputo, se han consolidado como figuras influyentes, reflejando una transformación en el mapa de quienes prosperan bajo el nuevo ciclo político.

De Distribuidora Local a Gigantes del Sector Energético

La edición más reciente de NOTICIAS lleva el revelador título: Ganadores del NUEVO PODER. En sus páginas, se profundiza en cómo esta familia de cuarta generación ha escalado posiciones notables. Han pasado de gestionar una pequeña distribuidora eléctrica en Río Negro a controlar la principal transportadora de electricidad a nivel nacional. Además, su influencia se extiende a áreas petroleras en Chubut y Santa Cruz, con la ambición de adquirir Edesur en el horizonte.

Un Pasado Oscuro y una Familia Poderosa

El ascenso de los Neuss no está exento de sombras. La historia familiar está marcada por un trágico suceso en el que su padre, en un acto de violencia, acabó con la vida de su esposa antes de suicidarse. Este antecedente complica la narrativa en torno a su legado y éxito.

Transformaciones en la Cultura Argentina

En la misma portada de NOTICIAS, se aborda la transformación del premio Martín Fierro, que ha suscitado controversias debido a luchas internas y un cuestionamiento sobre su credibilidad. Este debate se suma a otros fenómenos culturales, como el creciente interés en el “dog dancing”, un nuevo estilo de entrenamiento de baile conjunto con perros, y la moda intelectual sexy que ha captado la atención de marcas y celebridades.