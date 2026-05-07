Calendario ANSES Mayo 2026: Fechas Clave para DNI 6 y 7

Todo lo que necesitas saber sobre el pago de jubilaciones y asignaciones de mayo 2026

La ANSES ha oficializado el cronograma de pagos para mayo de 2026, abriendo las puertas a una serie de acreditaciones que beneficiarán a jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones. Conozcamos los detalles importantes.

Fechas clave de pagos para jubilados y pensionados

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes bajos, el pago se realiza a partir de la segunda quincena del mes. Aquellos cuyos documentos finalizan en 6 y 7 recibirán su pago los días 19 y 20 de mayo, respectivamente.

Detalles del pago según el tipo de haber

Para haberes mínimos: Los documentos que terminan en 6 cobrarán el 19 de mayo, mientras que los que terminan en 7 recibirán el pago el 20 de mayo.

Para haberes superiores al mínimo: Los DNI que finalizan en 6 y 7 cobrarán juntos el 28 de mayo.

Acreditaciones para asignaciones familiares

Las fechas para las asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) están alineadas con las jubilaciones mínimas. Los beneficiarios cuyos DNI terminan en 6 cobrarán el 19 de mayo, y los que terminan en 7 lo harán el 20 de mayo.

Datos importantes sobre otras asignaciones

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo cronograma: 19 de mayo y 20 de mayo para DNI que terminan en 6 y 7, respectivamente. Por su parte, las Asignaciones por Prenatal y Maternidad serán acreditadas el 19 de mayo para ambas terminaciones.

¿Qué pasa con las pensiones no contributivas?

Los beneficiarios de pensiones por invalidez y vejez que tengan DNI terminados en 6 y 7 recibirán su pago el 14 de mayo.

Prestaciones por desempleo y asignaciones únicas

La prestación por desempleo para los DNI que finalizan en 6 y 7 se acreditará el 28 de mayo.

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción, se pagarán entre el 12 de mayo y el 10 de junio, abarcando todas las terminaciones de DNI.

Recomendaciones para beneficiarios

Anses sugiere usar la tarjeta de débito para acceder a los fondos de manera segura, evitando la necesidad de retirar efectivo. Para consultar la fecha exacta de pago, se puede acceder al sitio oficial con el número de CUIL.