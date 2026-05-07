Alfredo Casero arremete contra APTRA: ‘Tiré un Martín Fierro al mar’

A medida que se acerca la ceremonia de los Premios Martín Fierro, la figura de Alfredo Casero vuelve a generar titulares. En una reciente entrevista, el actor compartió su experiencia y opiniones sobre el estado actual de la televisión en Argentina.

La Sorpresiva Verdad sobre sus Martín Fierro

En conversación con el programa Los Profesionales de Siempre, Casero hizo una revelación sorprendente acerca de los prestigiosos premios que ha recibido a lo largo de su carrera. “Tengo un Martín Fierro. Otro lo tiré en el mar de Puerto Madryn, porque se murió un amigo mío y nada, se lo regalé”, comentó, desatando curiosidad entre los presentes. Este gesto se enmarca en su conexión personal con la ciudad patagónica, donde ha encontrado un espacio lejos del bullicio de Buenos Aires.

Indiferencia ante las Nominaciones

Cuando se le preguntó sobre su ausencia en las nominaciones de la APTRA, su respuesta fue clara: “No me molesta no estar en una terna. Agradezco que me elijan. No me afecta en absoluto”. Su postura refleja una actitud relajada y auténtica que siempre ha caracterizado a Casero.

Críticas al Panorama Televisivo Actual

Sin embargo, lo más contundente de la entrevista fueron sus críticas al rumbo de la televisión argentina. “Hoy por hoy se desvirtuó todo lo que era bueno. Mataron absolutamente la belleza, acabaron con la televisión actuada, acabaron con los actores y las formas de actuar”, sentenció, dejando claro su descontento con los cambios en la industria.

Un Actor Fuera de la Convencionalidad

Con su estilo sincero y directo, Alfredo Casero continúa siendo una figura notoria en la escena artística del país, no solo por su trabajo como actor, sino también por sus opiniones, que a menudo sacuden el entorno cultural.