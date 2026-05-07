Andrea Pietra celebra su primer premio tras 37 años: galardonada en los Platino por ‘El Eternauta’

La popular actriz argentina, Andrea Pietra, ha sido galardonada con su primer premio en 37 años de carrera, destacándose en la décimo tercera edición de los Premios Platino en México. Un momento emocionante que celebra su talento y dedicación en la industria del entretenimiento.

Un Momento Histórico

En un evento deslumbrante como el complejo Xcaret, Pietra recibió el premio por su destacada actuación como actriz de reparto en la serie El Eternauta. Emocionada, comentó en la mañana mexicana sobre la sorpresa que le generó este reconocimiento: “No pensaba que lo iba a ganar. 37 años de carrera y el primero que gano. Me lo tenía que ganar en otro país, con otro jurado. Me vieron y les gustó mi trabajo, ¡lo celebro!”.

Reflexionando sobre el Éxito

Aunque algunos puedan cuestionar la designación de “reparto” a su papel en El Eternauta, Andrea considera que el proyecto ha sido fundamental para el audiovisual argentino: “Esto para Argentina fue una bisagra, nos vio todo el mundo. Nos falta a veces un poco de dinero, pero organizamos un trabajo impresionante”.

El Valor del Trabajo en Equipo

Pietra, que ha trabajado en varios proyectos destacados, no escatimó en elogios a su director, Bruno Stagnaro: “Tuvimos el mejor director posible. Yo misma me sentía como una espectadora cuando veía la serie. A pesar de los desafíos, como la nieve constante, todo se realizó con alegría y paciencia”.

Expectativas para la Segunda Temporada

La intriga sobre una posible segunda temporada de El Eternauta sigue latente. “Todavía no hemos comenzado a grabar. Tendrías que preguntarle a Bruno y a Netflix”, comentó, dejando en el aire la pregunta que todos se hacen.

Desafiando a la Inseguridad

Reflexionando sobre su papel, Pietra menciona: “Transmitir el miedo de no poder salir de casa y perder comunicación con los seres queridos fue un gran reto. La serie resalta la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles.”

Otros Reconocimientos en la Gala

El evento también premió a la película Belén, que ganó varios galardones, incluyendo a la actriz Camila Plaate. Durante su discurso, Plaate hizo una evocación a Eva Perón y mostró su compromiso político.

Un Impacto Social

La productora Leticia Cristi destacó la importancia de Belén como herramienta educativa en colegios y comunidades: “Ya hemos tenido más de 500 proyecciones, y su mensaje resuena en muchos ámbitos”, afirmó. La serie Menem también fue reconocida, llevándose el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería.

Premios Platino: Una Celebración del Talento Iberoamericano

La ceremonia de los Premios Platino continúa, con la entrega del Platino de Honor a Guillermo Francella y la gala principal programada para finalizar con 14 categorías destacadas. Un homenaje al talento y la creatividad de Iberoamérica en el mundo del cine y la televisión.