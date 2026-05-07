Córdoba: Habrá que tener celular con internet para estacionar en la calle

La ciudad de Córdoba avanza hacia un sistema de estacionamiento más moderno donde las aplicaciones móviles serán la única forma de pago, eliminando el efectivo por completo. Esta iniciativa, ya aprobada en comisión, se discutirá la próxima semana en el Concejo Deliberante.

El nuevo proyecto, que busca regular la actividad de los cuidacoches en Córdoba, introducirá un sistema de pago exclusivamente digital. Según el concejal Martín Simonián, esta decisión implica que a partir de ahora, todos los pagos deberán realizarse mediante aplicaciones móviles o códigos QR. Esto ha generado inquietudes sobre el acceso de ciertos usuarios a esta modalidad.

Simonián admitió que «el celular va a ser indispensable» para los conductores y especificó que cada trabajador de estacionamiento llevará un código QR en su uniforme, facilitando así un método de pago rápido y accesible.

Prohibición del Efectivo y Nuevas Normas

El concejal enfatizó que, con este nuevo sistema, el contacto físico con los constatadores quedará completamente eliminado. «No sólo no se podrá pagar en efectivo, sino que también se prohibirá recibir dinero en la calle», aseguró Simonián. Este cambio busca evitar el manejo de efectivo y modernizar la gestión del estacionamiento en la ciudad.

Cambio de Uniforme y Controversias

El diseño del nuevo uniforme que llevarán los constatadores también ha generado debate. Se ha propuesto un chaleco de color marrón, que recuerda las controversias pasadas relacionadas con la figura de los «naranjitas». Simonián aclaró que este uniforme será proporcionado por la Municipalidad y que el color será similar al que utilizan los servidores urbanos.

Este cambio en la regulación del estacionamiento marcará un paso decisivo hacia la digitalización de servicios en Córdoba, planteando nuevos desafíos y oportunidades para los ciudadanos.