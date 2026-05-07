Calendario ANSES Mayo 2026: Fechas Clave para DNI 8 y 9

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha publicado el calendario de pagos para mayo de 2026, destacando días importantes para jubilados y titulares de distintas asignaciones. Enterate de las fechas y montos que recibirán los beneficiarios.

Resumen de la Información Financiera

Durante este mes, los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9 serán los últimos en recibir sus haberes, a partir del 29 de mayo. Este período incluye un aumento del 3,38% en los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, además de un bono extraordinario de $70.000 para jubilaciones mínimas y Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y Pensiones: Plan de Pagos

Los pagos a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino se dividen de la siguiente manera:

Jubilaciones Mínimas

DNI terminados en 8 cobrarán el 21 de mayo, mientras que los terminados en 9 lo harán el 22 de mayo.

Jubilaciones Superiores

Los beneficiarios con DNI que finalicen en 8 y 9 recibirán su pago el 29 de mayo.

Asignaciones Familiares: Fechas Importantes

Las fechas para las asignaciones de esta categoría son similares a las de las jubilaciones mínimas:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 8: 21 de mayo.

DNI terminados en 9: 22 de mayo.

Asignación por Embarazo (AUE)

Al igual que en el caso de la AUH, los DNI terminados en 8 cobrarán el 21 de mayo y los de 9 el 22 de mayo.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: cobro el 22 de mayo.

Maternidad y Prenatal

Todas las terminaciones pueden cobrar el 19 de mayo.

Pensiones No Contributivas: Cronograma Específico

Los beneficiarios de pensiones por invalidez o vejez, así como madres de siete hijos, cobrarán el 15 de mayo si sus DNI finalizan en 8 y 9.

Prestaciones por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

El calendario para las prestaciones restantes es el siguiente:

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento o adopción se pagarán entre el 12 de mayo y el 10 de junio.

Recordá que podés consultar tu fecha y lugar de cobro en «Mi ANSES» utilizando tu Clave de la Seguridad Social. Se recomienda realizar los pagos a través de medios electrónicos para mayor comodidad y seguridad.