Dólar blue se mantiene estable y el Banco Central vuelve a adquirir dólares

Las reservas internacionales del Banco Central han experimentado un aumento significativo, alcanzando los 45.951 millones de dólares. Este incremento de 277 millones marca una jornada importante para la economía local.

Situación del Dólar Blue

El dólar blue se mantiene estable, cerrando la jornada a $1400 en la venta y $1380 en la compra. Este comportamiento refleja una calma momentánea en el mercado paralelo.

Cómo Rinde el Dólar MEP

En el ámbito del dólar MEP, los números se ubican en $1427,40 para la venta y $1425,60 para la compra, evidenciando un ligero movimiento en este segmento del mercado cambiario.

Detalle del Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1483,40 en la venta y $1482,80 en la compra, manteniendo la tendencia observada durante los últimos días.

Dólar y Criptomonedas

En cuanto al dólar cripto, su cotización se sitúa en $1483,80 para la venta y $1483,70 para la compra, reflejando la influencia de las criptomonedas en la economía actual.

Tipos de Cambio Combinados

El tipo de cambio unificado, que considera los valores del dólar Qatar, tarjeta y ahorro, se fijó en $1846, apuntando hacia una concentrada estrategia del mercado cambiario.

Último Recuento del Dólar Oficial

Finalmente, el dólar oficial cerró a $1420 en ventas y $1370 en compras, mientras que el dólar mayorista se situó en $1396 por unidad, según datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central continúa su papel activo, habiendo adquirido 35 millones de dólares en el mercado cambiario. Esto contribuyó al mencionado incremento en las reservas internacionales, que suman un total de 45.951 millones de dólares.