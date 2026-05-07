Milei y Caputo Celebran Tras Debate con Cavallo: ¿Se Acerca el Momento Esperado?

El presidente Javier Milei, tras su reciente visita a Estados Unidos, está decidido a implementar su visión económica, mientras el Gobierno anuncia importantes inversiones para revitalizar el sector petrolero.

Inversiones clave en el sector energético

Durante su estancia en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la inminente llegada de inversiones en el sector petrolero. «Chevron ha confirmado un proyecto por más de u$s10.000 millones«, escribió Caputo en su cuenta de X, generando optimismo en el mercado.

El ministro Luis Caputo anunció la inversión de Chevron y su relevancia para la economía.

Estas inversiones son percibidas como pilares fundamentales para impulsar la economía nacional, especialmente tras la caída en la actividad económica observada en febrero.

Expectativas de cambio en el panorama financiero

La reciente mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de la agencia Fitch ha sido bien recibida por los inversores. El riesgo país ha disminuido considerablemente, bajando a 514 puntos, lo que ha generado especulaciones sobre el posible lanzamiento de nuevos bonos en el mercado internacional.

Sin embargo, Milei prefiere mantener una estrategia de escasez en el mercado de bonos argentinos. Desde su perspectiva, es crucial mostrar que el financiamiento para deudas a futuro estará asegurado.

Críticas y desafíos en el camino de Milei

El exministro Domingo Cavallo ha expresado serias dudas sobre la viabilidad del plan económico de Milei y Caputo, advirtiendo sobre la urgente necesidad de modificaciones para evitar crisis inminentes.

En respuesta, el equipo de Milei ha criticado las pasadas gestiones de Cavallo, recordando su controvertida historia durante la crisis de 2001.

Impacto político en la economía y la imagen presidencial

La percepción pública y la confianza en el Gobierno están afectando el estado del mercado financiero. Según encuestas, la aprobación presidencial ha caído a niveles alarmantes, mientras que figuras opositoras como Axel Kicillof y Cristina Kirchner están ganando terreno en popularidad.

Este cambio en la percepción social añade incertidumbre en un momento crítico para las decisiones económicas del Gobierno.

Perspectivas macroeconómicas

A pesar de la caótica situación política, muchos economistas prevén una desaceleración de la inflación y una posible recuperación en la actividad económica en los próximos meses, tras un inicio de año complicado.