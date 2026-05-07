Maratonista celebra su victoria en Córdoba y termina con seis puntos de sutura tras golpear la campana de llegada.

Un Maratonista Platense Celebra con un Cabezazo y se Vuelve Viral

El insólito festejo de Mauro Martinelli, un maratonista de La Plata, quedó grabado en la memoria de todos tras un inesperado accidente que capturó la atención de las redes.

El pasado fin de semana, Mauro Martinelli completó con éxito una dura carrera de 16 kilómetros en la Champa Ultra Race, en Córdoba. Sin embargo, su celebración tomó un giro inesperado que lo llevó a las redes sociales, dejando el logro deportivo en un segundo plano.

El Impactante Momento de la Celebración Al cruzar la línea de llegada, Martinelli decidió festejar de una manera poco convencional, cabeceando un cencerro de metal. Esta ocurrencia lo llevó a terminar con una herida en la cabeza y vendado, lo que rápidamente se volvió viral.

Un Comienzo en el Running Con más de diez años dedicados al running, este platense de 47 años dejó el rugby para incursionar en el mundo de las carreras. La Champa Ultra Race representaba un nuevo reto, y el maratonista tomó la competencia con un espíritu competitivo y determinado.

El Inesperado Giro de los Acontecimientos Al llegar a la meta en primer lugar, Martinelli fue grabado por su equipo, el Elite Running, quienes se preparaban para inmortalizar el triunfo. Pero la fiesta se transformó en recuerdo de una maniobra divertida y desafortunada. Sin pensarlo mucho, se lanzó a festejar con el cencerro justo al pasar la línea.

La Herida y el Humor El momento, en lugar de ser solo celebración, se convirtió en un incidente que requirió asistencia médica. Después de recibir seis puntos de sutura, Martinelli tomó el accidente con humor, lamentándose que su hilarante festejo eclipsara su victoria. “Es una locura que esto se haya viralizado. Debería ser por el logro y no por un cabezazo”, comentó, riendo de la situación.