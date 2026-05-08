Accidente en San Telmo: Colectivo y camión de bomberos colisionan, nueve heridos

Impactante choque en San Telmo: Un colectivo y un camión de bomberos dejan nueve heridos

Un fuerte accidente ocurrido en la tarde de este jueves en San Telmo ha dejado como resultado a nueve personas heridas. El siniestro involucra a un colectivo de la línea 22 y un camión de Bomberos de la Ciudad.

El accidente se produjo alrededor de las 18 horas en el cruce de Avenida Paseo Colón e Independencia, cuando el camión de Bomberos chocó lateralmente con un colectivo que conecta Quilmes con Retiro. Tras el impacto, un total de ocho personas, todas mayores de edad, requirieron atención médica.

Detalles del accidente y las víctimas

Cuatro bomberos resultaron heridos en el incidente. Dos de ellos, hombres, fueron llevados al Hospital Ramos Mejía, mientras que una mujer fue trasladada al Hospital Argerich. Los datos sobre el cuarto bombero aún no han sido confirmados. En cuanto a los pasajeros del colectivo, cinco de ellos sufrieron lesiones. Dos hombres fueron derivados al Hospital Penna y al Argerich, respectivamente, y una mujer fue asistida en el Ramos Mejía. No se proporcionaron más detalles sobre las condiciones de los otros dos pasajeros heridos.

Atención médica y condiciones de los heridos

Una persona adicional recibió atención en el lugar del accidente por parte del personal del SAME, aunque su estado no ameritó su traslado a un hospital, ya que sus lesiones eran leves.

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