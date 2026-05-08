Accidente en San Telmo: Colectivo y camión de bomberos colisionan, nueve heridos

Impactante choque en San Telmo: Un colectivo y un camión de bomberos dejan nueve heridos
Un fuerte accidente ocurrido en la tarde de este jueves en San Telmo ha dejado como resultado a nueve personas heridas. El siniestro involucra a un colectivo de la línea 22 y un camión de Bomberos de la Ciudad.
El accidente se produjo alrededor de las 18 horas en el cruce de Avenida Paseo Colón e Independencia, cuando el camión de Bomberos chocó lateralmente con un colectivo que conecta Quilmes con Retiro. Tras el impacto, un total de ocho personas, todas mayores de edad, requirieron atención médica.
Detalles del accidente y las víctimas
Cuatro bomberos resultaron heridos en el incidente. Dos de ellos, hombres, fueron llevados al Hospital Ramos Mejía, mientras que una mujer fue trasladada al Hospital Argerich. Los datos sobre el cuarto bombero aún no han sido confirmados.
En cuanto a los pasajeros del colectivo, cinco de ellos sufrieron lesiones. Dos hombres fueron derivados al Hospital Penna y al Argerich, respectivamente, y una mujer fue asistida en el Ramos Mejía. No se proporcionaron más detalles sobre las condiciones de los otros dos pasajeros heridos.
Atención médica y condiciones de los heridos
Una persona adicional recibió atención en el lugar del accidente por parte del personal del SAME, aunque su estado no ameritó su traslado a un hospital, ya que sus lesiones eran leves.
Investigación en curso y complicaciones en el tránsito
La policía ya está investigando el accidente bajo la carátula de «lesiones culposas». Este choque ha generado una importante congestión en la zona, especialmente en el área del Metrobus del Bajo, un punto neurálgico para miles de trabajadores que intentan regresar a sus hogares en el sur del Gran Buenos Aires, complicando así la circulación de los colectivos que cruzan el Riachuelo.