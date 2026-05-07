Manuel Adorni hereda departamento en La Plata y terreno en Daireaux, según la Justicia

La actividad judicial en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensifica con la inclusión de nueva documentación en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Los recientes hallazgos en su herencia son el foco principal de la investigación.

La Fiscalía ha recibido νέα evidencia sobre los activos de Adorni, quien heredó un 33,3% de un departamento en La Plata y un terreno en Daireaux tras el fallecimiento de su padre, Jorge Adorni. Esta información fue presentada después de que surgieran rumores sobre su patrimonio, lo que motivó al fiscal Gerardo Pollicita a solicitar una revisión exhaustiva del expediente sucesorio.

Detalles de la Herencia de Adorni

Entre los bienes heredados, destaca un terreno en Salazar, partido de Daireaux, que la familia Adorni posee desde 1980. Este lote, cuyo nombre se ha mantenido desde hace décadas en la familia, es ahora parte clave en la investigación.

El segundo bien es un departamento en la calle 53 de La Plata, también legado de Jorge Adorni, que se distribuyó en partes iguales entre Manuel, Francisco Jorge Adorni y Silvia Pais.

Declaraciones de Bienes y Dudas de la Fiscalía

En su declaración jurada correspondiente al período fiscal 2024, Adorni reportó dos propiedades: un departamento en Buenos Aires y otro en La Plata, sobre calle 50. Sin embargo, el inmueble heredado en la calle 53 no está registrado en dicha presentación.

Además, no se menciona la casa en el barrio privado Indio Cuá, donde reside con su familia y que fue añadida a su patrimonio en octubre de 2024. Este hogar ha sido objeto de atención por las remodelaciones realizadas, las cuales, según el contratista, costaron aproximadamente 245 mil dólares, pagos efectuados en efectivo y sin facturas claras.

Examen de Viajes y Movimientos Económicos

La investigación también está centrada en diversas transacciones de Adorni y su familia en moneda extranjera, que incluyen gastos por viajes al exterior, vuelos privados y operaciones inmobiliarias. Los datos revelan que el movimiento total de divisas supera los 349 mil dólares en menos de un año.

Debido a estas transacciones, el fiscal Pollicita ha solicitado la participación de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para evaluar si hay discrepancias significativas entre los ingresos declarados por Adorni y sus gastos efectivos.