El juez Ariel Lijo asume la herencia de su padre, Manuel Adorni

La justicia avanza en el esclarecimiento del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz del levantamiento del secreto fiscal. Este nuevo desarrollo se centra en la herencia de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002.

Documentación de la herencia en el centro de la causa

El juez Ariel Lijo, a cargo de la instrucción, ha incorporado recientemente la documentación correspondiente a la herencia de Jorge Eduardo Adorni. Este paso resulta crucial para la causa que indaga sobre el eventual enriquecimiento ilícito del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

Detalles sobre los activos heredados

En el expediente, se indica que los activos declarados en el proceso sucesorio incluyen una vivienda en La Plata y un terreno en Daireaux. Estos bienes habrían sido legados tanto a Manuel Adorni como a su hermano, Francisco, y a su madre, Silvia Pais.

Levantamiento del secreto fiscal para esclarecer transacciones

En una decisión clave, el juez Lijo resolvió levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su cónyuge. Esta medida responde a un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y busca analizar los desembolsos realizados por la pareja para adquirir una propiedad en un exclusivo barrio privado en Exaltación de la Cruz.

Impuestos y tasas en revisión

Además de la vivienda en el barrio privado, el pedido judicial abarca también la solicitud de información sobre los impuestos y tasas pagados relacionados con el departamento en La Plata, donde actualmente reside la madre del funcionario. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) deberá proporcionar datos adicionales sobre otra propiedad en Morón vinculada a Angeletti.

Reconstitución del patrimonio ante el ingreso a la función pública

El fiscal Pollicita justifica el levantamiento del secreto fiscal desde el 1 de enero de 2022, con la intención de facilitar una adecuada reconstrucción del patrimonio de Adorni y su esposa antes de que este asumiera su cargo en la función pública. Se busca, además, evaluar las variaciones patrimoniales que se hayan producido desde ese momento.