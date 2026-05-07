Crisis en colegios de Colombia: Aumento de acoso escolar y problemas de salud mental

A medida que las tensiones en los colegios aumentan, un reciente estudio revela un alarmante incremento del acoso escolar en Colombia, dejando en evidencia la urgente necesidad de abordar la salud mental de los jóvenes.

Un Llamado de Atención a la Convivencia Escolar

La situación de la convivencia en los colegios colombianos se torna cada vez más crítica. Recientes cifras indican una realidad inquietante donde el acoso escolar ha escalado, afectando no solo a la dinámica escolar, sino también la salud mental de miles de estudiantes.

Cifras Alarmantes de Acoso Escolar

Un análisis realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana revela un incremento del 233% en los reportes de acoso escolar entre 2022 y 2025. En este periodo, los casos documentados pasaron de 42 a 140 anuales, lo que pone de manifiesto una tendencia alarmante en la violencia escolar.

Una Conexión Preocupante

El estudio destaca que muchos jóvenes enfrentan no solo el acoso, sino también situaciones de discriminación, violencia familiar y el grave impacto de la desprotección emocional. Se identificaron 407 casos donde la ideación suicida fue vinculada con conflictos de convivencia escolar, lo que exige replantear la percepción de la salud mental en el ámbito educativo.

Desigualdad en los Reportes

Subregistro Estructural

El informe muestra una marcada discrepancia en la recolección de datos. Mientras el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (Siuce) reporta 415 casos de ideación suicida en seis años a nivel nacional, la Secretaría de Educación de Bogotá presenta unas cifras alarmantes de 39.473 casos entre 2022 y 2025.

Principales Causas de Conflictos

La discriminación se revela como un detonante central de la violencia escolar, destacando 4.495 casos en los que existió un trato diferenciado negativo. Las causas más preocupantes incluyen discriminación por apariencia física y género, experimentando un aumento de 377% entre 2022 y 2025.

Impacto del Ciberacoso y Nuevas Formas de Violencia

El informe advierte sobre el auge del ciberacoso, donde el 74,2% de las víctimas son mujeres. Además, se están empezando a identificar casos de violencia digital que combinan humillación y vulneración de la intimidad. Estos fenómenos merecen atención y un enfoque adecuado en las escuelas.

La Realidad en Casas y Colegios

Un hallazgo revelador señala que más del 25% de los episodios de violencia se registran en el entorno familiar, resaltando la falta de intervención efectiva de las instituciones educativas en estos contextos. La investigación recalca que la casa no es solo un espacio de conflicto sino también un escenario donde se gestan las situaciones más graves.

La Adolesencia en el Centro de la Crisis

Por edades, los estudiantes de 13 años son los más afectados, concentrándose casi la mitad de los reportes en grados de sexto, séptimo y octavo. Esto coincide con un período vulnerable de transición escolar que impacta profundamente sus vínculos sociales.

Una Urgente Necesidad de Acción

Ante este escenario el estudio resalta la necesidad de un enfoque multidimensional que integre a la salud mental en la educación, asegurando entornos más seguros y de apoyo para todos los estudiantes.